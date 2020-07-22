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Белорусы зарубежья запустили флешмоб «Беларускі строй». Посмотрите, как преображаются люди в национальных костюмах
22.07.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Флешмоб «Беларускі строй» запустили инициативы
— Беларускі строй — гэта наша ідэнтычнасць, наша сувязь з продкамі і з народам, нават калі мы далёка адно ад аднаго, гэта дапамагае адчуць еднасць і сваю самасць, падтрымаць сваіх, — рассказала инициатор флешмоба Воля Франко, беларуска из Бразилии.
Посмотрите, как люди преображаются, надевая традиционный костюм!
В роликах звучит композиция «Полька» в исполнении Vuraj. Видео:
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Белорусы зарубежья запустили флешмоб «Беларускі строй». Посмотрите, как преображаются люди в национальных костюмах
- Беларускі строй - гэта наша ідэнтычнасць, наша сувязь з продкамі і з народам, нават калі мы далёка адно ад аднаго, гэта дапамагае адчуць еднасць і сваю самасць,...
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