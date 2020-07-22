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Белорусы зарубежья запустили флешмоб «Беларускі строй». Посмотрите, как преображаются люди в национальных костюмах

22.07.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Флешмоб «Беларускі строй» запустили инициативы «Tradycyja» и «Традыцыйны строй». Инициативу уже поддержали белорусы зарубежья из Германии, США и России.

— Беларускі строй — гэта наша ідэнтычнасць, наша сувязь з продкамі і з народам, нават калі мы далёка адно ад аднаго, гэта дапамагае адчуць еднасць і сваю самасць, падтрымаць сваіх, — рассказала инициатор флешмоба Воля Франко, беларуска из Бразилии.

Посмотрите, как люди преображаются, надевая традиционный костюм!

В роликах звучит композиция «Полька» в исполнении Vuraj. Видео: Tradycyja/Belarusian Traditional Culture

 
 
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- Беларускі строй - гэта наша ідэнтычнасць, наша сувязь з продкамі і з народам, нават калі мы далёка адно ад аднаго, гэта дапамагае адчуць еднасць і сваю самасць,...
 
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