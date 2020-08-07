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Рубрика "Променад"

07.08.2020 18:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Новые экспозиции столичных галерей. Художественная площадка "Университет культуры" приглашает сразу на две новые выставки: "Далекое и близкое"  от мэтра Владимира Гладкова и "Поиск формы"  от молодой художницы Натальи Максимовой. Ретропоказ любимых фильмов - в Музее истории белорусского кино. 

Все подробности у нашего культурного обозревателя Ларисы Гулякевич. Рубрика пятницы "Променад" (видео).

 
 
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Новые экспозиции столичных галерей. Художественная площадка "Университет культуры" приглашает сразу на две новые выставки: "Далекое и близкое"  от мэтра Владимира...
 
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