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Рубрика "Променад"
07.08.2020 18:52 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНовые экспозиции столичных галерей. Художественная площадка "Университет культуры" приглашает сразу на две новые выставки: "Далекое и близкое" от мэтра Владимира Гладкова и "Поиск формы" от молодой художницы Натальи Максимовой. Ретропоказ любимых фильмов - в Музее истории белорусского кино.
Все подробности у нашего культурного обозревателя Ларисы Гулякевич. Рубрика пятницы "Променад" (видео).
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Новые экспозиции столичных галерей. Художественная площадка "Университет культуры" приглашает сразу на две новые выставки: "Далекое и близкое" от мэтра Владимира...
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