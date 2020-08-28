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Актеры Купаловского оставили около театра свои награды

28.08.2020 13:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. Еще несколько артистов планируют подать свои заявления в ближайшее время.

Вчера, 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
 
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Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды.
 
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