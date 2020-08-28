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Актеры Купаловского оставили около театра свои награды
28.08.2020 13:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды.
26 августа из Купаловского театра
Вчера, 27 августа, TUT.BY стал свидетелем
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Актеры Национального академического театра имени Янки Купалы оставили около центрального входа в здание свои награды.
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