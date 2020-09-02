ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре эпохи города. В Гродно во дворике торгового центра АВС появилась новая роспись

02.09.2020 20:21 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно во дворе торгового центра ABC появились новые рисунки. Над ними почти четыре месяца работал гродненский художник-реставратор Алексей Наумчик Его новый проект состоит из четырех картин посвященных разным эпохам из истории Гродно, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Алексей работает реставратором в Гродненском историко-археологическом музее. Проет во дворике торгового центра он делал в свободное от работы время. Он планировал закончить работу еще летом, но из-за политических событий в стране проект растянулся на несколько месяцев.

— Я доволен работой. Таких больших проектов в городе у меня немного, поэтому для меня — это очередное творческое достижение, — рассказал Алексей Наумчик.

Проект состоит из четырех изображений, которые рассказывают про разные эпохи истории Гродно: Ренессанс, царский период, межвоенное двадцатилетие и советское время.


Фото: hrodna.life

Кстати, во дворике торгового центра ABC на протяжении нескольких лет можно было увидеть большие росписи стен с видами Гродно начала XX века. Эти росписи Алексей Наумчик рисовал в 2017 году. В начале ноября 2019 года городские службы разрушили стену с частью изображений.


Фото: hrodna.life

Рабочие ссылались на аварийность стены. Тогда же руководство торгового дома «Неман» пообещало в будущем восстановить картины, но планы не осуществились, но руководство «Немана» дало возможность художнику реализовать новый проект.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно во дворе торгового центра ABC появились новые рисунки.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Режиссер фильма "Беслан": очень много людей паразитируют на этой трагедии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика