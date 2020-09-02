Четыре эпохи города. В Гродно во дворике торгового центра АВС появилась новая роспись

Источник материала: Tut.by

В Гродно во дворе торгового центра ABC появились новые рисунки. Над ними почти четыре месяца работал гродненский художник-реставратор Алексей Наумчик Его новый проект состоит из четырех картин посвященных разным эпохам из истории Гродно, сообщает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Алексей работает реставратором в Гродненском историко-археологическом музее. Проет во дворике торгового центра он делал в свободное от работы время. Он планировал закончить работу еще летом, но из-за политических событий в стране проект растянулся на несколько месяцев.

— Я доволен работой. Таких больших проектов в городе у меня немного, поэтому для меня — это очередное творческое достижение, — рассказал Алексей Наумчик.

Проект состоит из четырех изображений, которые рассказывают про разные эпохи истории Гродно: Ренессанс, царский период, межвоенное двадцатилетие и советское время.



Фото: hrodna.life

Кстати, во дворике торгового центра ABC на протяжении нескольких лет можно было увидеть большие росписи стен с видами Гродно начала XX века. Эти росписи Алексей Наумчик рисовал в 2017 году. В начале ноября 2019 года городские службы разрушили стену с частью изображений.



Фото: hrodna.life

Рабочие ссылались на аварийность стены. Тогда же руководство торгового дома «Неман» пообещало в будущем восстановить картины, но планы не осуществились, но руководство «Немана» дало возможность художнику реализовать новый проект.