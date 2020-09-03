Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Источник материала: Tut.by

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, отказавшиеся от королевских полномочий, подписали рассчитанный на несколько лет контракт с Netflix. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления семейной пары и стримингового сервиса.



Фото: Reuters

Гарри и Меган основали продюсерскую компанию, которая будет выпускать документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы. Показывать их будут эксклюзивно на Netflix.

«Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует и дает надежду. Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ», — заявили супруги.

Сумма контракта Гарри и Меган с Netflix не раскрывается. В последние месяцы супруги также вели переговоры с Disney и Apple и, по словам двух источников The New York Times, обсуждали контракт примерно на 100 миллионов долларов.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о намерении снять с себя полномочия британских королевских особ. Они перестали официально представлять королевскую семью и получать государственное финансирование.

После объявления о смене своего статуса супруги переехали сначала в Канаду, а затем в США. В июне они подписали контракт с агентством по организации лекций и публичных выступлений, которое также сотрудничает с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель.

Супруги Обама заключили контракт с Netflix на производство фильмов и сериалов в 2018 году.