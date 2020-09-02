Источник материала: Sputnik Беларусь

О разоблачении мифов и домыслов, воспоминаниях очевидцев и работе над материалами РИА Новости рассказал режиссер картины Александр Рогаткин.

— Александр, дайте зрителям анонс, что нового они узнают из вашего документального фильма?

— История уже давняя. 16 лет она разрывает общество на части. Ничего более страшного и ужасного не было в нашей новейшей истории, поэтому, конечно, это будет привлекать внимание всех журналистов. Но дело в том, что в последнее время очень много людей паразитируют на этой трагедии. И выдвигается масса альтернативных теорий и историй, масса мифов и легенд, основанных, между прочим, на докладе Юрия Савельева, который был депутатом от фракции "Родина" в те годы и членом парламентской комиссии (по расследованию обстоятельств теракта — Sputnik). Он не захотел подписывать официальный доклад и выпустил свой, альтернативный, на семь томов, где уверял, что никаких самодельных взрывных устройств у террористов не было, что по залу били спецназовцы из огнеметов, что это и послужило причиной гибели такого количества заложников. Мол, не захотели отпускать террористов и решили угробить всех. И вот эту идею муссируют наши либеральные оппозиционные СМИ, муссируют на Западе все эти годы.

— Ее ведь многократно опровергали...

— Прокуратура проверяла эту версию. И даже НПО "Базальт", который разрабатывает и производит гранатометы, поручили проверить ее. На подмосковном полигоне построили модель вот этой стены спортзала из того же кирпича, из той же штукатурки, батареи повесили, как в школе, толщина стены была вот как раз два кирпича. И пытались выстрелить по ней из гранатометов, пулеметов, штурмового гранатомета. Эксперты "Базальта" пришли к выводу, что на тот момент, на 2004 год, ни гранатомета не существовало такого, ни огнемета, ни штурмового гранатомета, который мог бы пробить стену толщиной в два кирпича и сделать такой вывал. А другой эксперимент, в ходе которого поставили перед этой стеной стул с самодельным взрывным устройством, дал схожий результат. Тем не менее, на этом докладе Савельева основано множество журналистских расследований и "Новой газеты", и "Эха Москвы", и "Радио Свобода". Из года в год они повторяют вот этот вот миф, который ни на чем не основан.

— Расскажите о процессе съемок: в чем были основные сложности?

— Сложностей не было ни в чем, в принципе. И свидетелей много, и заложников бывших много. Но кто-то отказывается, кто-то не хочет вспоминать, кто-то, наоборот, с удовольствием делится подробностями. Мы в июле начали снимать, успели к 3 сентября доделать фильм. Формат большой получился. Отношение у всех доброжелательное. И комитет "Матери Беслана" тоже нам давали комментарии, хотя они придерживаются альтернативной точки зрения профессора Савельева. По крайней мере, на большинство вопросов мы получили ответы.

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