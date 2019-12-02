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«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам
03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Что за аукцион и кто в нем участвовал
На продажу было выставлено право аренды на 92 участка, которые расположены в разных уголках столицы. Заводской район представил на продажу 15 площадок, Ленинский район — 12, Московский район — 8, Октябрьский район — 9, Партизанский район — 7, Первомайский район — 11, Советский район — 9, Фрунзенский район — 10, Центральный район — 11.
Срок аренды: 3 года.
Период функционирования: с 22 декабря по 31 декабря.
Необходимые условия аренды:
- внешний вид объекта – ограждение в виде деревянного штакетника высотой 1,2 метра зеленого цвета;
- после завершения периода торговли открытую площадку с покрытием привести в первоначальное состояние.
Итоги аукциона
Всего были реализованы 82 площадки. Самой популярной стала площадка у ст.м. "Каменная Горка", расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146, — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем нынешнего аукциона — 6000 рублей.
Самая дорогая площадка нынешнего аукциона расположена в Уручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11000 рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3, — ее итоговая стоимость составила 9000 рублей. За 7000 был продан лот по ул. Шаранговича, 34.
Самая дешевая площадка была продана в Партизанском районе, по ул. Фроликова, 8, — 4 кв.м за 19 рублей. В целом средняя цена аренды одной площадки — 2151 рубль.
В Заводском районе самой дорогой стала площадка по ул. Нестерова, 49, (остановка общественного транспорта) — 2600 рублей.
В Ленинском районе самый дорогой лот расположен по ул. Плеханова, 89, — он был реализован за 2600 рублей.
В Московском районе самыми дорогими стали площадки, расположеные на пересечениях ул. Рафиева — Есенина и ул. Космонавтов — Есенина. Первая — возле поликлиники №25, вторая — возле остановки общественного транспорта. Обе были проданы за 3000 рублей.
В Октябрьском районе самой дорогой стала площадка на пл. Казинца возле дома №120. Торги по этому лоту остановились на отметке в 2200 рублей.
В Партизанском районе стоимость площадки по ул. Долгобродской, 3, выросла практически в 40 раз и составила 1500 рублей.
В Первомайском районе расположен самый дорогой лот нынешнего аукциона, о нем мы писали выше. А вот самая дешевая площадка здесь находится по ул. Карбышева, 13/1, — она была продана за 1200 рублей.
В Советском районе самый дорогой участок был продан за 8000 рублей, и он расположен по ул. Мирошниченко, 3.
Во Фрунзенском районе самая дорогая площадка была продана за 7500 рублей. Она расположена возле остановки общественного транспорта по ул. Глебки, 5.
В Центральном районе самая дорогая площадка была продана за 1900 рублей, и она расположена по ул. М.Танка возле магазина «Пинскдрев».
Видно, что самыеактивные участники аукциона уже давно знают друг друга. Именно поэтому во время торгов они активно друг с другом переговариваются, подчеркивая, кто кому какие сделал «подарки», не участвуя в тех или иных розыгрышах.
— Милая, ну прости меня, — упрашивает одна участница аукциона другую. — Я же не знала, что меня ждет на Мирошниченко.
При этом кто-то на сегодняшнем аукционе приобрел право аренды всего лишь на одну площадку, а кто-то — на 7-8.
— Давно ли занимаетесь продажей елок? Где покупаете деревья? — спрашиваю участника, который приобрел самое большое количество площадок.
— Конечно, давно, — уверенно отвечает покупатель. — А елки сейчас много где продаются: в лесхозах, лесничествах, питомниках. Мы выбираем самые крепкие и красивые. Судя по итогам этих торгов, дорогие в этом году будут елки.
Вопрос, который действительно волновал победителей аукциона — высота забора, которым нужно оградить площадку. По установленным нормам она должна быть 1,2 метра — ниже, чем хотелось бы участникам аукциона. Организаторы торгов успокоили покупателей: вопрос с высотой заборов еще будет обсуждаться.
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«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам
По-настоящему новогодние баталии сегодня развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых...
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