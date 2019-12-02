«В этом году елки будут дорогие». Площадки для елочных базаров в Минске распроданы по совсем не демократичным ценам

Итоги аукциона

Всего были реализованы 82 площадки. Самой популярной стала площадка у ст.м. "Каменная Горка", расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146, — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем нынешнего аукциона — 6000 рублей.

Самая дорогая площадка нынешнего аукциона расположена в Уручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11000 рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3, — ее итоговая стоимость составила 9000 рублей. За 7000 был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Самая дешевая площадка была продана в Партизанском районе, по ул. Фроликова, 8, — 4 кв.м за 19 рублей. В целом средняя цена аренды одной площадки — 2151 рубль.

В Заводском районе самой дорогой стала площадка по ул. Нестерова, 49, (остановка общественного транспорта) — 2600 рублей.

В Ленинском районе самый дорогой лот расположен по ул. Плеханова, 89, — он был реализован за 2600 рублей.

В Московском районе самыми дорогими стали площадки, расположеные на пересечениях ул. Рафиева — Есенина и ул. Космонавтов — Есенина. Первая — возле поликлиники №25, вторая — возле остановки общественного транспорта. Обе были проданы за 3000 рублей.

В Октябрьском районе самой дорогой стала площадка на пл. Казинца возле дома №120. Торги по этому лоту остановились на отметке в 2200 рублей.

В Партизанском районе стоимость площадки по ул. Долгобродской, 3, выросла практически в 40 раз и составила 1500 рублей.

В Первомайском районе расположен самый дорогой лот нынешнего аукциона, о нем мы писали выше. А вот самая дешевая площадка здесь находится по ул. Карбышева, 13/1, — она была продана за 1200 рублей.

В Советском районе самый дорогой участок был продан за 8000 рублей, и он расположен по ул. Мирошниченко, 3.

Во Фрунзенском районе самая дорогая площадка была продана за 7500 рублей. Она расположена возле остановки общественного транспорта по ул. Глебки, 5.

В Центральном районе самая дорогая площадка была продана за 1900 рублей, и она расположена по ул. М.Танка возле магазина «Пинскдрев».