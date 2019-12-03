Реконструкцию 12 мостов и трассы М3 профинансирует Всемирный банк

Источник материала: Единство

Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, первый компонент соглашения подразумевает реконструкцию 12 мостов на республиканских автодорогах с финансированием в размере 126 млн евро. Ожидается, что к этой работе могут приступить уже в 2020 году после проведения необходимых процедур.

Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.

«Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры. Средства, выделяемые на данный проект по линии программы технического сотрудничества, предоставлены Специальным фондом акционеров ЕБРР и Италией в рамках Центрально-Европейской инициативы», — отметили в Европейском банке реконструкции и развития.

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