﻿ Белорусы вернулись в топ-500 самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки. 21.by
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Белорусы вернулись в топ-500 самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки

04.12.2019 14:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

North America Technology Fast 500 — это ежегодный рейтинг самых быстрорастущих североамериканских компаний в области технологий, средств массовой информации, телекоммуникаций, биологических наук и энерготехнологий. В этом году он опубликован в 25-й раз и составлен на основании средней выручки за 2015−2018 годы.

Единственным представителем белорусского бизнеса в North America Technology Fast 500 за 2019 год стала компания itechArt Group.

Она была создана Сергеем Коваленко и его партнерами в Минске в 2002 году. В 2009 году itechArt Group стала резидентом Парка высоких технологий и одним из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли — ее центры разработки есть в Минске и во всех областных городах страны. Центральный офис группы размещается в Нью-Йорке. В 2019 году itechArt Group впервые вошла в рейтинг Deloitte — со средним темпом прироста выручки за 2015−2018 годы в 239% она заняла 395-е место.

Таким образом, белорусские компании вновь вернулись в престижный список, который в прошлом году впервые с 2006 года оказался без их участия.

itechArt Group — это четвертый участник в топ-500 компаний с белорусским капиталом с момента существования рейтинга.

Первым участником North America Technology Fast 500 от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006−2015 годов. В 2009 году EPAM Systems показала пока наилучший результат участия белорусов в рейтинге — 280-е место при среднем показателе прироста выручки 458%.

В 2015–2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался холдинг Itransition (его лучший показатель — 352-е место). В 2016–2017 годах белорусское участие в топ -500 обеспечила компания Oxagile (лучший показатель — 337-е место).

 
Теги: Минск
 
 
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В юбилейный рейтинг North America Technology Fast 500, составленный Deloitte в 2019 году, вошла компания itechArt Group. Ее основным владельцем является белорусский бизнесмен и венчурный...
 
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