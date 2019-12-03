|
Белорусы вернулись в топ-500 самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки
04.12.2019 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
North America Technology Fast 500 — это ежегодный рейтинг самых быстрорастущих североамериканских компаний в области технологий, средств массовой информации, телекоммуникаций, биологических наук и энерготехнологий. В этом году он опубликован в 25-й раз и составлен на основании средней выручки за 2015−2018 годы.
Единственным представителем белорусского бизнеса в North America Technology Fast 500 за 2019 год стала компания itechArt Group.
Она была создана Сергеем Коваленко и его партнерами в Минске в 2002 году. В 2009 году itechArt Group стала резидентом Парка высоких технологий и одним из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли — ее центры разработки есть в Минске и во всех областных городах страны. Центральный офис группы размещается в Нью-Йорке. В 2019 году itechArt Group впервые вошла в рейтинг Deloitte — со средним темпом прироста выручки за 2015−2018 годы в 239% она заняла 395-е место.
Таким образом, белорусские компании вновь вернулись в престижный список, который в прошлом году впервые с 2006 года оказался без их участия.
itechArt Group — это четвертый участник в топ-500 компаний с белорусским капиталом с момента существования рейтинга.
Первым участником North America Technology Fast 500 от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006−2015 годов. В 2009 году EPAM Systems показала пока наилучший результат участия белорусов в рейтинге — 280-е место при среднем показателе прироста выручки 458%.
В 2015–2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался холдинг Itransition (его лучший показатель — 352-е место). В 2016–2017 годах белорусское участие в топ -500 обеспечила компания Oxagile (лучший показатель — 337-е место).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В юбилейный рейтинг North America Technology Fast 500, составленный Deloitte в 2019 году, вошла компания itechArt Group. Ее основным владельцем является белорусский бизнесмен и венчурный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)