Власти снизили стоимость Белинвестбанка и выставят на аукцион акции Приорбанка

Источник материала: Tut.by

Председатель Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Андрей Гаев поделился итогом переговоров с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который заинтересован в приобретении пакетов акций Белинвестбанка и Приорбанка, сообщает interfax.by .



Андрей Гаева (справа). Фото: НЦПИ

Оказалось, переговоры об условиях вхождения ЕБРР в акционерный капитал Белинвестбанка продолжаются. «До конца года белорусская сторона подготовит свою позицию. Договорились, что в начале следующего года будет высказано окончательное видение по этому вопросу со стороны ЕБРР», — сказал Гаев.

В мае ГКИ сообщил , что оценка рыночной стоимости Белинвестбанка со стороны собственника и ЕБРР отличается в 2,7 раза.

За прошедшее время стороны сблизили позиции. В частности, белорусские власти снизили стоимость Белинвестбанка примерно на 20%, до 549 млн рублей (265 млн долларов).

Андрей Гаев пояснил, что оценкой рыночной стоимости пакета акций банка занимались белорусская и зарубежная организация. «У государственного и коммерческого оценщика изначально были разные исходные данные. Поэтому [в последующем] сумма оценки была скорректирована. Сейчас она совпадает», — уточнил председатель ГКИ. Он также отметил, что основной вопрос переговоров — это применение дисконта, на котором настаивает ЕБРР. Размер скидки не приводится.

Гаев также сообщил , что ГКИ Беларуси в первой половине следующего года проведет аукцион по продаже госпакета акций Приорбанка, оценка стоимости госдоли может быть скорректирована.

Ранее государство было готово продать Европейскому банку реконструкции и развития 6,3% акций Приорбанка за 17 млн евро.

Миноритарную госдолю в Приорбанке ЕБРР хочет выкупить по договоренности с белорусскими властями с целью ее дальнейшей перепродажи основному собственнику — австрийскому Raiffeisen Bank International, которому сейчас принадлежит 87,74%. ЕБРР входил в состав акционеров Приорбанка с 1998 по 2008 годы. Долю ЕБРР поэтапно выкупал Raiffeisen.

Недавно руководство ЕБРР заявило , что ожидает от властей Беларуси прогресса в приватизационных сделках. В противном случае, как стало известно TUT.BY, банк может пересмотреть свою стратегию на работу с белорусским госсектором в будущем.

ЕБРР в 2018 году инвестировал в Беларусь рекордные 360 млн евро. По итогам текущего года прогнозируется, что данный показатель может быть перекрыт.

Однако с приватизацией у ЕБРР в Беларуси произошла заминка. На протяжении четырех лет европейский финансовый институт обсуждал приобретение блокпакета акций Белинвестбанка. Но летом ЕБРР и власти Беларуси разительно разошлись в оценке стоимости банка. Плюс ко всему интерес к Белинвестбанку обозначил прямой конкурент ЕБРР — Евразийский банк развития.