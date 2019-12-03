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Власти снизили стоимость Белинвестбанка и выставят на аукцион акции Приорбанка
04.12.2019 13:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Государственного комитета по имуществу (ГКИ) Андрей Гаев поделился итогом переговоров с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который заинтересован в приобретении пакетов акций Белинвестбанка и Приорбанка, сообщает
Оказалось, переговоры об условиях вхождения ЕБРР в акционерный капитал Белинвестбанка продолжаются. «До конца года белорусская сторона подготовит свою позицию. Договорились, что в начале следующего года будет высказано окончательное видение по этому вопросу со стороны ЕБРР», — сказал Гаев.
В мае ГКИ
За прошедшее время стороны сблизили позиции. В частности, белорусские власти снизили стоимость Белинвестбанка примерно на 20%, до 549 млн рублей (265 млн долларов).
Андрей Гаев пояснил, что оценкой рыночной стоимости пакета акций банка занимались белорусская и зарубежная организация. «У государственного и коммерческого оценщика изначально были разные исходные данные. Поэтому [в последующем] сумма оценки была скорректирована. Сейчас она совпадает», — уточнил председатель ГКИ. Он также отметил, что основной вопрос переговоров — это применение дисконта, на котором настаивает ЕБРР. Размер скидки не приводится.
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Ранее государство
Миноритарную госдолю в Приорбанке ЕБРР хочет выкупить по договоренности с белорусскими властями с целью ее дальнейшей перепродажи основному собственнику — австрийскому Raiffeisen Bank International, которому сейчас принадлежит 87,74%. ЕБРР входил в состав акционеров Приорбанка с 1998 по 2008 годы. Долю ЕБРР поэтапно выкупал Raiffeisen.
Недавно руководство ЕБРР
ЕБРР в 2018 году инвестировал в Беларусь рекордные 360 млн евро. По итогам текущего года прогнозируется, что данный показатель может быть перекрыт.
Однако с приватизацией у ЕБРР в Беларуси произошла заминка. На протяжении четырех лет европейский финансовый институт обсуждал приобретение блокпакета акций Белинвестбанка. Но летом ЕБРР и власти Беларуси разительно разошлись в оценке стоимости банка. Плюс ко всему интерес к Белинвестбанку обозначил прямой конкурент ЕБРР — Евразийский банк развития.
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За прошедшее время стороны сблизили позиции. В частности, белорусские власти снизили стоимость Белинвестбанка примерно на 20%, до 549 млн рублей (265 млн долларов).
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