|
«Нас будут щупать со всех сторон». Лукашенко «намекнул» про «главный экзамен» через полгода
04.12.2019 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власть должна оправдывать доверие избравших ее людей и отвечать на их чаяния и просьбы. Об этом президент
«Я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас — от президента до сидящих здесь государственных служащих», — заявил Лукашено.
По словам президента, через полгода всем предстоит выдержать главный экзамен.
«Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха — это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок. Цена очень дорогая, уважаемые друзья. Цена вот этого мероприятия. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы — наши дети», — предупредил президент.
В следующем году, напомним, страну ждут президентские выборы. Однако до них больше 6 месяцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Цена очень дорогая, уважаемые друзья. Цена вот этого мероприятия. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы - наши дети», - предупредил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)