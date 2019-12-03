«Нас будут щупать со всех сторон». Лукашенко «намекнул» про «главный экзамен» через полгода

Источник материала: Tut.by

Власть должна оправдывать доверие избравших ее людей и отвечать на их чаяния и просьбы. Об этом президент заявил на совещании с активом Минской области.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас — от президента до сидящих здесь государственных служащих», — заявил Лукашено.

По словам президента, через полгода всем предстоит выдержать главный экзамен.

«Я часто вам намекаю. Я не могу это сказать открыто и публично: нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать. И вы даже не представляете, с какой стороны для нас опасность больше. И залог нашего успеха — это работа с человеком, обычным человеком, которого мы позовем на избирательный участок. Цена очень дорогая, уважаемые друзья. Цена вот этого мероприятия. Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами или нет? И не только мы — наши дети», — предупредил президент.

В следующем году, напомним, страну ждут президентские выборы. Однако до них больше 6 месяцев. С большой долей вероятности выборы состоятся 30 августа 2020 года. В этот день также истекает срок президентских полномочий. Как ранее говорила глава ЦИК Лидия Ермошина, дата выборов может быть назначена уже на весенней сессии парламента, которая завершается 25 июня.