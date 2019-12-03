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НАН: Возникшие домыслы о том, что белорусы готовы пожертвовать суверенитетом, полностью опровергаются

04.12.2019 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МГИМО не имел право опрашивать белорусов на предмет их отношения к России. Об этом TUT.BY заявили в Институте социологии Академии наук Беларуси.


Напомним, на прошлой неделе стало известно об исследовании Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, в рамках которого у белорусов спросили про их отношение к России. Выяснилось, что почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией.

«90 процентов белорусов выступили за союз с Россией». Реальность или манипуляция?

В комментарии специалиста отдела оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси Александра Домбровского, опубликованного на сайте организации, сказано, что для проведения соцопросов в Беларуси с целью изучения общественно-политической ситуации, касающихся, в том числе, парламентских и президентских выборов, организация должна быть аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения при НАН Беларуси.

— Если организация эту процедуру не проходит, соответственно, и проводить социологические исследования на данную тему она не имеет права. Важно иметь в виду, что к аккредитованным социологическим службам предъявляются повышенные требования в отношении методологии и методики исследований, репрезентативности выборочной совокупности и прочего. Это своего рода гарант достоверности результатов социологического исследования. Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО такую аккредитацию не получал, — объяснил Домбровский.

Специалист также обращает внимание на важность формулирования недвусмысленных вопросов при опросе: формулировки вопросов и вариантов ответа не должны допускать их неоднозначного понимания и интерпретации, ставить респондентов в замешательство.

В Институте социологии отмечают: необходимо иметь четкое понимание того, кто является заказчиком и исполнителем исследования. В том числе от этого зависят и результаты опроса.

— Как показывает опыт, уже на этапе идентификации этих организаций (даже не читая текст) можно получить представление о том, в какую сторону будут тяготеть полученные результаты — особенно если вопросы касаются таких чувствительных для общественности тем как политика и экономика. Зачастую оказывается, что условная европейская социологическая служба задает гражданам те же вопросы, что и пророссийские социологи, однако получает диаметрально противоположные результаты, — рассказывает Домбровский.

Что касается последнего исследования МГИМО, то в НАН считают, что оно «подогрело» широкий общественный резонанс, возникший на фоне дискуссий об углубленной интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства.

Согласно результатам этого исследования, более половины белорусов (57,6%) высказались за союзнические отношения между Беларусью и Российской Федерацией, около трети (31,8%) — за партнерские (в сумме — почти 90%), что многими официальными и неофициальными изданиями было воспринято в искаженном виде.

— Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси, — заявляют в Институте социологии.

Кроме того, в Институте объясняют, что проводить опрос белорусов по телефону организацией, зарегистрированной в России, недопустимо.

— В данной ситуации проведение опроса на территории Республики Беларусь организацией, зарегистрированной в другой стране, представляется некорректным, тем более что ряд исследований, касающихся общественно-политической тематики, по нашему законодательству должны проводиться аккредитованными социологическими организациями, — рассказал TUT.BY Домбровский.

«Почти половина граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством»

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси постоянные мониторинги политической и социально-экономической ситуации в белорусском обществе проводит с 2002 года.

По данным исследования 2019 года*, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские отношения»).

При этом 36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%. Примечательно, что количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).

— Таким образом, возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга, — заявляет специалист Института социологии.

* Исследование проводилось в апреле-мае 2019 года по репрезентативной национальной выборке во всех регионах Беларуси с соблюдением пропорционального представительства по основным социально-демографическим характеристикам генеральной совокупности (пол, возраст, образование, место проживания). Метод — интервью «лицом к лицу» по месту жительства. В качестве квотируемых признаков использовались следующие показатели: пол (мужчины, женщины), возраст (до 30 лет, 31−49 лет, 50 лет и старше) и образование (высшее, среднее специальное, среднее общее, ниже среднего общего). Объем выборочной совокупности составил 1118 респондентов.

 
 
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В Институте социологии Академии наук Беларуси заявили, что МГИМО не имел право опрашивать белорусов на предмет их отношения к России.
 
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