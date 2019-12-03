В Гродно Br104, в Лиде Br75 — инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов

Источник материала: Вороновская газета

Гродно Br104, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов" width="599" height="335">



Налоговые инспекторы напоминают о необходимости уплаты налога тем, кто в преддверии праздников планирует оказывать услуги по поздравлению в образе Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных персонажей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

«До начала осуществления деятельности физическим лицам, оказывающим такого рода услуги, следует обратиться с уведомлением в любой налоговый орган, вне зависимости от места жительства. Уведомление может быть представлено в письменной форме либо в электронном виде. В уведомлении указывается вид деятельности, период и место его осуществления», — рассказали в инспекции МНС. Подчеркивается, что регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного уведомления. Ставка единого налога за месяц составляет для Гродно Br104, для Лиды — Br75, для других населенных пунктов области — Br60.

В инспекции также напомнили, что при выявлении фактов ведения деятельности без уплаты единого налога необходимо будет его уплатить по действующей ставке. При повторном нарушении ставка налога будет увеличена в пять раз.

При наличии права на льготу, к примеру, статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста или наличии группы инвалидности к ставке единого налога будет применена льгота 20%, а при наличии одновременно двух оснований — 45%.

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