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В Гродно Br104, в Лиде Br75 — инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов
04.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно Br104, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов" width="599" height="335">
Налоговые инспекторы напоминают о необходимости уплаты налога тем, кто в преддверии праздников планирует оказывать услуги по поздравлению в образе Деда Мороза, Снегурочки или других сказочных персонажей. Об этом корреспонденту
«До начала осуществления деятельности физическим лицам, оказывающим такого рода услуги, следует обратиться с уведомлением в любой налоговый орган, вне зависимости от места жительства. Уведомление может быть представлено в письменной форме либо в электронном виде. В уведомлении указывается вид деятельности, период и место его осуществления», — рассказали в инспекции МНС. Подчеркивается, что регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и предъявляется налоговым органом на основании поданного уведомления. Ставка единого налога за месяц составляет для Гродно Br104, для Лиды — Br75, для других населенных пунктов области — Br60.
В инспекции также напомнили, что при выявлении фактов ведения деятельности без уплаты единого налога необходимо будет его уплатить по действующей ставке. При повторном нарушении ставка налога будет увеличена в пять раз.
При наличии права на льготу, к примеру, статуса многодетной семьи, достижении пенсионного возраста или наличии группы инвалидности к ставке единого налога будет применена льгота 20%, а при наличии одновременно двух оснований — 45%.
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Налоговые инспекторы напоминают о необходимости уплаты налога тем, кто в преддверии праздников планирует оказывать услуги по поздравлению в образе Деда Мороза,...
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