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Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ

04.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся подготовительные работы. Судя по всему, параллельно со строительством объекта, застройщик начал возведение моста через Свислочь к ул. Зыбицкой. В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок. Как это выглядит – в нашем фоторепортаже.

Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ

Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно. О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно связаны ли они со строительством моста. 

Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ

Напомним, новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город. Проект принадлежит архитектурной студии Олега Воробьева. Так как мост спроектирован крутым по подъему, его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции – 3,7 метра, ограждение выполнено из кортеновской стали (напоминающей проржавевшее железо) с подсветкой. В будущем мост будет выглядеть так.

Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Изображения: centr.minsk.gov.by
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Изображения: centr.minsk.gov.by
Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Изображения: centr.minsk.gov.by

Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
Изображение: "Минск-Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся...
 
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