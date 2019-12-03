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Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ
04.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо,
Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно. О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно связаны ли они со строительством моста.
Напомним, новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город.
Весь комплекс планируют сдать к концу 2021 года.
Фото:Павел Садовский
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Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся...
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