Через Свислочь к ул. Зыбицкой начали строить пешеходный мост с подогревом. ФОТОФАКТ

Источник материала: realt.by

Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся подготовительные работы. Судя по всему, параллельно со строительством объекта, застройщик начал возведение моста через Свислочь к ул. Зыбицкой. В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок. Как это выглядит – в нашем фоторепортаже.

Строительство многофункционального комплекса разбито на три этапа. Первая очередь — гостиничный комплекс, вторая — реконструкция с реставрацией зданий бывшего Троицкого монастыря, третья — возведение моста. Однако, похоже, работы будут вестись параллельно. О том, что возведение моста уже началось, свидетельствуют тяжелая техника вдоль одного из парапетов: рабочие сгружают песок в воду. На противоположном берегу ведутся какие-то замеры. Наверняка неизвестно связаны ли они со строительством моста.















Напомним, новый пешеходный мост соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы и Верхний город. Проект принадлежит архитектурной студии Олега Воробьева. Так как мост спроектирован крутым по подъему, его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции – 3,7 метра, ограждение выполнено из кортеновской стали (напоминающей проржавевшее железо) с подсветкой. В будущем мост будет выглядеть так.

Изображения: centr.minsk.gov.by



Изображения: centr.minsk.gov.by



Изображения: centr.minsk.gov.by





Изображение: "Минск-Новости"

