Источник материала: Tut.by

Во время встречи с активом Минской области президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране будут развивать IT, но нельзя забывать, что нужны механизаторы, ветврачи, а самое главное — руководители предприятий. И пожаловался на недостаток кадрового резерва. Сюжет показали в эфире « Беларусь 1 ».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Нас с руководителем Радоманом уже много не нагрузишь, уже потихоньку будем передавать молодым, да? — обратился президент к депутату Минского областного Совета депутатов, председателю СПК «Снов» Николаю Радоману. — Ну у тебя-то есть, а мне надо искать. Вот я ищу сейчас. У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на президента? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит, — отметил президент.

— Ну таких нет, Александр Григорьевич, — ответила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

— Ладно нет, а надо. Надо, чтобы страну отдать. Мы ее создали. Первое в истории независимое государство создали. Надо сохранить.

Ранее глава государства рассказывал , что в кадровом реестре президента состоят 850 человек и все они обладают «защитой и иммунитетом». При назначении на руководящие должности первоначально администрация вносит президенту на согласование предложения по кандидатурам из кадрового резерва президента. В числе тех, кого назначает или согласовывает на назначение глава государства, — судьи, высшие должностные лица, члены правительства.