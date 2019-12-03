|
Покусала обезьяна, сбило волной. Страховщики выплатили незадачливым туристам почти 13 млн долларов
04.12.2019 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу за девять месяцев нынешнего года выросли на 12% до 26 млн рублей, констатирует Белорусская ассоциация страховщиков.
Зарегистрировано 49 случаев со смертельным исходом, хотя в 2018 году было 32 случая за весь год, в 2017 — 29 случаев.
По результатам опроса страховых организаций лидирующее положение по количеству обращений заняли Египет, Болгария, Турция, Польша, Россия. Как отмечают специалисты асисстанс-компаний, с каждым годом растет количество обращений из непопулярных с точки зрения массового туризма стран, чему способствует рост популярности самостоятельных путешествий.
Самыми распространенными причинами обращений в страховую компанию были отравления. Это бактериальные пищевые отравления, вирусные кишечные инфекции, гастриты, дуодениты, гастроэнтериты, неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Чаще всего этим страдают дети.
На втором месте по обращениям — острый тонзиллит, бронхит и пневмония.
На третьем месте — различные травмы: ушибы головы, переломы костей бедра, голени, предплечья. Сюда относятся бытовые и спортивные травмы, а также травмы, полученные в результате ДТП.
На четвертом месте обращения с инсультами, инфарктами, повышенным давлением, тахикардией и стенокардией.
Более 90 процентов обращений застрахованных урегулируется за счет организации амбулаторной помощи. На долю стационарной помощи приходится около 5 процентов случаев.
Большая часть обращений застрахованных, которым требуется стационарное лечение, связано с имеющимися ранее заболеваниями и обострениями хронических заболеваний (сердечно-сосудистые, болезни почек, камни в почках, холециститы, панкреатиты и т.д.).
Прокомментировали в Ассоциации и случаи отказов со стороны страховых организаций в оплате медицинских услуг.
Основные причины:
— превышение количества дней пребывания за границей, от указанных в страховом полисе.
Например, туристы покупают годовой полис с указанием, что только 30 дней в течение года они будут находиться за пределами Беларуси. Часто они забывают о количестве проведенных дней за рубежом и страховой случай происходит на 32-й день и т.д.
— лечение производилось в государстве, не указанном в полисе страхования. При покупке полиса необходимо оговаривать территорию действия страхового покрытия, предупреждают страховщики. Довольно часто из стандартного покрытия исключаются такие страны, как США, Канада, Япония, Израиль, Австралия, Сингапур и др. На эти страны действует специальный тариф.
— нахождение застрахованного в состоянии сильного алкогольного опьянения;
— гинекологические заболевания, не требующие скорой неотложной помощи;
— продолжение лечения хронического заболевания, после оказания неотложной помощи по снятию острых симптомов и предложения эвакуации на родину.
С момента отказа застрахованного от медицинской эвакуации для продолжения лечения дома, страховщик не оплачивает дальнейшие расходы, связанные с пребыванием и лечением застрахованного за границей, напоминают в БАС.
Примеры ЧП:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу за девять месяцев нынешнего года выросли на 12% до 26 млн рублей, констатирует...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)