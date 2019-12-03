Покусала обезьяна, сбило волной. Страховщики выплатили незадачливым туристам почти 13 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу за девять месяцев нынешнего года выросли на 12% до 26 млн рублей, констатирует Белорусская ассоциация страховщиков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Зарегистрировано 49 случаев со смертельным исходом, хотя в 2018 году было 32 случая за весь год, в 2017 — 29 случаев.

По результатам опроса страховых организаций лидирующее положение по количеству обращений заняли Египет, Болгария, Турция, Польша, Россия. Как отмечают специалисты асисстанс-компаний, с каждым годом растет количество обращений из непопулярных с точки зрения массового туризма стран, чему способствует рост популярности самостоятельных путешествий.

Самыми распространенными причинами обращений в страховую компанию были отравления. Это бактериальные пищевые отравления, вирусные кишечные инфекции, гастриты, дуодениты, гастроэнтериты, неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Чаще всего этим страдают дети.

На втором месте по обращениям — острый тонзиллит, бронхит и пневмония.

На третьем месте — различные травмы: ушибы головы, переломы костей бедра, голени, предплечья. Сюда относятся бытовые и спортивные травмы, а также травмы, полученные в результате ДТП.

На четвертом месте обращения с инсультами, инфарктами, повышенным давлением, тахикардией и стенокардией.

Более 90 процентов обращений застрахованных урегулируется за счет организации амбулаторной помощи. На долю стационарной помощи приходится около 5 процентов случаев.

Большая часть обращений застрахованных, которым требуется стационарное лечение, связано с имеющимися ранее заболеваниями и обострениями хронических заболеваний (сердечно-сосудистые, болезни почек, камни в почках, холециститы, панкреатиты и т.д.).

Прокомментировали в Ассоциации и случаи отказов со стороны страховых организаций в оплате медицинских услуг.

Основные причины:

— превышение количества дней пребывания за границей, от указанных в страховом полисе.

Например, туристы покупают годовой полис с указанием, что только 30 дней в течение года они будут находиться за пределами Беларуси. Часто они забывают о количестве проведенных дней за рубежом и страховой случай происходит на 32-й день и т.д.

— лечение производилось в государстве, не указанном в полисе страхования. При покупке полиса необходимо оговаривать территорию действия страхового покрытия, предупреждают страховщики. Довольно часто из стандартного покрытия исключаются такие страны, как США, Канада, Япония, Израиль, Австралия, Сингапур и др. На эти страны действует специальный тариф.

— нахождение застрахованного в состоянии сильного алкогольного опьянения;

— гинекологические заболевания, не требующие скорой неотложной помощи;

— продолжение лечения хронического заболевания, после оказания неотложной помощи по снятию острых симптомов и предложения эвакуации на родину.

С момента отказа застрахованного от медицинской эвакуации для продолжения лечения дома, страховщик не оплачивает дальнейшие расходы, связанные с пребыванием и лечением застрахованного за границей, напоминают в БАС.

Примеры ЧП:

В Германии у застрахованного случилось внутримозговое кровоизлияние. По оказанию неотложной медицинской помощи страховая выплатила 35 тыс. евро, все общие расходы, включая транспортировку на родину составили 65 тыс. евро. Страховой взнос был 68,07 белорусских рублей.

В Индонезии застрахованный попал в ДТП и получил перелом на уровне плечевого пояса и плеча, переломы ребер, рану головы. Оплата медицинских услуг страховой компанией составила 12 825 евро при страховом взносе 23,33 рубля.

В Исландии застрахованное лицо получило травму — множественные переломы голени. Выплаты составили 7840 евро при страховом взносе 15,11 рублей.

В зоопарке Индонезии застрахованного укусила обезьяна. Оплачена иммунизация против бешенства, других форм инфекций. Расходы составили 670 евро.

В Финляндии у мужчины возраста 40 лет произошел острый трансмуральный инфаркт миокарда. Полностью выплачена сумма по страховому полису в 30 тысяч евро, однако общий счет за лечение составил 34 254 евро. Все расходы свыше пришлось нести самому застрахованному. Страховой взнос по полису составил 15 долларов.

В Испании женщину сбило волной, в результате чего она получила перелом берцовой кости со смещением и перелом лодыжки. Женщину прооперировали. Общие расходы страховой компании составили 24 610 евро. Страховой взнос 13 евро.

В Австрии мужчина получил лыжную травму — перелом бедренной кости. Понадобились вертолет, госпитализация, спецтранспортировка на родину. Общие расходы страховой компании — 22 700 евро. Страховой взнос — 26 евро

В Таиланде во время купания застрахованный получил перелом дистального отдела ключицы. Выплата составила 9647 долларов. Страховой взнос — 6,3 евро.

В одной из стран западной Африки мужчина упал с большой высоты и получил компрессионный перелом трех позвонков поясничного отдела. У застрахованного был страховой полис на сумму 70 тысяч долларов. Страховой взнос — 16 долларов. Из-за того, что пострадавший нуждался в дорогостоящей операции и длительной реабилитации, расходы по которым не покрыла бы страховая сумма, страховая компания решила транспортировать его на родину. В течение трех дней организовали транспортировку, которая заняла сутки: от клиники в африканской стране до клиники в Беларуси. Расходы страховщика по этому страховому случаю составили 20 тысяч долларов. Потерпевшего успешно прооперировали в Беларуси.