Лукашенко о вхождении в состав России: «Я не пацан, который отработал 3−5 лет президентом»

Источник материала: Tut.by

Во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, Александр Лукашенко затронул и вопрос интеграции с Россией, сообщает Telegram-канал Белтелерадиокомпании.

— Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем, — заявил он.

При этом он отметил , что Беларусь не собирается входить в состав «братской России».

— Запомните! Я не пацан, который отработал 3−4−5 лет президентом. Мне хватило — вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что я сделал вместе с вами, с народом — создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и куда-то выбросить или кому-то передать? При мне этого не будет никогда, — эмоционально заявил Александр Лукашенко.

Напомним, сейчас Минск и Москва готовят дорожные карты по реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. На предстоящей встрече президентов Беларуси и России в ближайшие выходные, Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать соглашение по интеграции.