Лукашенко встречается с бывшими и будущими депутатами

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Александр Лукашенко 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«С нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод»

— Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса, — обратился к депутатам президент.

Он отметил символизм того, что проведенные парламентские выборы совпали с 25-летием Конституции «документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности».

Лукашенко подчеркнул, что каждый новый созыв народного представительства характеризовался последовательным и ответственным движением по пути прогрессивных преобразований.

— Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум, — констатировал он.

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