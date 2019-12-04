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Лукашенко встречается с бывшими и будущими депутатами
05.12.2019 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Александр Лукашенко 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов,
«С нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод»
— Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса, — обратился к депутатам президент.
Он отметил символизм того, что проведенные парламентские выборы совпали с 25-летием Конституции «документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности».
Лукашенко подчеркнул, что каждый новый созыв народного представительства характеризовался последовательным и ответственным движением по пути прогрессивных преобразований.
— Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум, — констатировал он.
(Будет дополнено)
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