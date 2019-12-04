Почему государственные социологи критикуют российское исследование

Источник материала: Tut.by

Институт социологии академии наук Беларуси выступил со специальным комментарием по поводу социологического исследования, которое недавно провели социологи Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Одна из претензий в адрес российских социологов со стороны специалистов из белорусского академии наук — то, что россияне не получили аккредитации в Беларуси, которой требует закон.

Однако эта претензия представляется как минимум спорной и по форме, и по содержанию.

По форме — российские социологи проводили в Беларуси телефонный опрос. Звонили, возможно, из России, так что возникает, как минимум, вопрос, что такое опрос на территории Беларуси.

Но есть и возражения по существу. Когда в Беларуси вводилась обязательная аккредитация социологических исследований, многие специалисты критиковали этот законодательное положение, говоря, что это нарушает свободу научной мысли и ставит исследования под контроль белорусских властей.

Та же Россия — далеко не образец академической свободы, но там подобных ограничений нет, как нет их и в других странах мира. Там качество социологических опросов оценивает по результатам научная общественность в целом, а не выбраные властями специалисты.

Социологи центра при МГИМО и проводили опрос в Беларуси из России по своим российским законам. Беларусь и Россия пока еще не объединились в единое государство, соответственно и белорусские законы — как хорошие, так и нелепые, не являются обязательными для россиян.

В Беларуси обязательная аккредитация социологических центров была в 2016 году использована для разгрома и прекращения работы НИСЭПИ. После этого ни один социологический центр, который работает в Беларуси, не публиковал, например, рейтинги белорусских политиков и оценки населением деятельности президента.

Что касается исследования центра при МГИМО, то комментарий института социологии НАН касается не столько результатов собственно исследования, сколько его интерпретаций в печати. К социологам московского центра могут быть претензии, но они не писали и не утверждаем, что белорусы готовы к слиянию с Россией.

В комментарии института социологии НАН говорится: «Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатом, но и данным социологических служб, имеющим аккредитацию и постоянно работающим на территории Беларуси".

Возражения по поводу союза от представителей института социологии звучат довольно странно и немного комично. Белорусский официальная социология десятилетиями уверяла, что подавляющее большинство белорусского народа жаждет братства и единства с Россией и российским народом.

Бывший директор института социологии НАН Игорь Котляров аналитическую статью о динамике белорусско-российских отношений завершал возвышенными словами: «Несмотря на все происки врагов никто никогда не разорвет, не разрушит белорусско-российское братство, не разорвется тесные братские связи. Об этом говорят и опросы общественного мнения».

Профессор Котляров и теперь, после отставки с поста директора института социологии, остается гуру белорусского официальной социологии.

Но конъюнктура меняется, и сейчас тот самый институт социологии уже говорит о том, что, оказывается, половина белорусов за независимую Беларусь и за лишь за партнерские отношения с Россией.

А как же братство, которое никто никогда «не разорвет и не разрушит»? Братство, по идее — отношения все же более тесные, чем только партнерские. Немного же времени понадобилось, чтобы разорвать и разрушить.

С политической точки зрения, разумеется, хорошо, что институт социологии теперь говорит, что белорусы не хотят жертвовать своей независимостью. Это особенно своевременно в свете интеграционных планов, кульминация которых может произойти даже на этой неделе.

Появление такого заявления — показатель, что белорусские власти, Александр Лукашенко, скорее всего, не пойдут на то, чтобы пожертвовать существенной долей национального суверенитета.

Но впечатляет готовность официальных социологов быстренько поворачиваться на 180 градусов вслед за верховной политической волей. Хорошо, если этот поворот — в пользу белорусской независимости. Однако флюгеры и наука имеют мало общего между собой.

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