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Гродненское молоко – на рынок Сербии. На бизнес-форуме в Сербии ОАО «Молочный Мир» подписало контракт на сумму 3 миллиона долларов

05.12.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Гродненское молоко – на рынок Сербии. На бизнес-форуме в Сербии ОАО «Молочный Мир» подписало контракт на сумму 3 миллиона долларов

ОАО «Молочный Мир» можно смело вносить в топ крупнейших производителей молочной продукции в Беларуси.

Подтверждением высокого качества молока и молочных продуктов гродненского производителя являются многочисленные награды и достижения в области качества – «Лучший вкус», «Продукт года», «Брэнд года» и многие другие. Удерживать лидирующие позиции в условиях жесткой конкуренции с другими молокопереработчиками страны нелегко, но возможно. Своего потребителя, благодаря высоким вкусовым качествам производимой продукции, предприятие приобрело давно, но на расширении «молочных» границ не останавливается. Список стран-потребителей гродненской «молочки» постоянно увеличивается и уже сегодня насчитывает свыше четырех десятков государств. 
 
Продукция «Молочного Мира» поставляется в Евросоюз. С недавнего времени присутствует она на полках польских и голландских магазинов. Важным толчком в этом направлении стал и состоявшийся несколько дней назад в Белграде белорусско-сербский бизнес-форум, открывший предприятию более широкие возможности для экспорта своей продукции на рынок Сербии. 
 
На заседании белорусско-сербской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия представители сербской стороны высказали заинтересованность в поставках белорусского молока для своего кондитерского производства. В результате представители обеих стран  договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий в январе 2020 года в целях их аттестации для поставок на сербский рынок. 
 
На белорусско-сербском форуме ОАО  «Молочный Мир» заключило контракт на сумму три миллиона долларов. С белорусской стороны соглашение подписала генеральный директор открытого акционерного общества «Молочный Мир» Марина Аникеева. 
 
Гродненское молоко – на рынок Сербии. На бизнес-форуме в Сербии ОАО «Молочный Мир» подписало контракт на сумму 3 миллиона долларов

К слову, ОАО «Молочный Мир» не только заключает новые контракты, но и творит добро. К Международному дню инвалидов предприятие оказало спонсорскую помощь Анастасии Данильченко для поездки на конференцию в Нидерланды, Гродненской областной организации и правлению первичной организации ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», Гродненскому объединенному правлению ОО «Белорусское общество инвалидов», правлению Берестовицкой районной организации ОО «Белорусское общество инвалидов», первичной организации города Гродно ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», а также сотрудникам предприятия и их детям с инвалидностью.

 
Теги: Гродно
 
 
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