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Администрацию президента Беларуси возглавил выходец из КГБ

05.12.2019 14:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главой Администрации президента назначен первый заместитель председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко, сообщает телеканал ОНТ.


Фото: БелаПАН

Напомним, сегодня стало известно, что Наталья Кочанова покинула пост главы Администрации президента. Она отработала в АП три года.

Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области. В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ, в 2006-ом — Академию управления при президенте. Возглавлял управление КГБ по Могилевской области. С 16 декабря 2013 года — первый зампред КГБ.

Заместителем главы Администрации стала Ольга Чуприс, проректор по учебной работе БГУ. Она сменит на посту Валерия Мицкевича, избранного депутатом Палаты представителей.

 
 
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Главой Администрации президента назначен первый заместитель председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко.
 
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