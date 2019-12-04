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ОБСЕ сменила главного переговорщика по Украине в контактной группе
05.12.2019 18:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Трехсторонней контактной группе по Украине будет новый спецпредставитель ОБСЕ, сообщает
Вместо Мартина Сайдика, который занимал этот пост 4 года, придет швейцарский дипломат Хайди Грау. О назначении Грау на открытии министерского саммита ОБСЕ в Братиславе сообщил глава организации Мирослав Лайчак.
Сайдик
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Вместо Мартина Сайдика, который занимал этот пост 4 года, придет швейцарский дипломат Хайди Грау.
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