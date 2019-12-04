ОБСЕ сменила главного переговорщика по Украине в контактной группе

Источник материала: Tut.by

В Трехсторонней контактной группе по Украине будет новый спецпредставитель ОБСЕ, сообщает РБК-Украина .



Хайди Грау. Фото: peoplepill.com

Вместо Мартина Сайдика, который занимал этот пост 4 года, придет швейцарский дипломат Хайди Грау. О назначении Грау на открытии министерского саммита ОБСЕ в Братиславе сообщил глава организации Мирослав Лайчак.

Сайдик занял это место в июне 2015 года, сменив Хайди Тальявини, которая, как сообщали источники, подала в отставку из-за низкой договороспособности сторон, участвующих в переговорах.