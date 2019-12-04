Юрист и аксакал. Лукашенко рассказал, кому хотел бы доверить руководящие посты в Палате представителей

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Андрейченко, который являлся председателем Палаты представителей трех созывов и вновь избран депутатом, помочь организовать работу нового состава нижней палаты парламента. На встрече также присутствовал избранный депутатом Валерий Мицкевич, который занимал пост замглавы Администрации президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Парламент сформирован. Но предстоит большая работа. Я меньше, вы больше это знаете. По организационным вопросам: люди должны иметь рабочее место, связь. Люди должны быть проинформированы о своем рабочем месте в Овальном зале, как работать там. Ну и много других вопросов, — передает слова президента его пресс-служба.

Он отметил, что это право депутатов — выбирать председателя Палаты представителей и его заместителя. «Но думаю, что если вы выполните мои поручения сейчас, это будет большой плюс в ваш депутатский портфель», — подчеркнул президент.

Лукашенко заявил, что те депутаты, которые избраны уже не первый раз, должны помочь освоиться новичкам.

— Надо, чтобы они где-то за руку кого-то поводили и показали, где как работать, на кого обратить внимание. Даже если надо, молодым (речь о впервые избранных депутатах. — Прим. ред.) уступили в чем-то. Потому что для всех равные условия.

Валерия Мицкевича глава государства считает самым опытным юристом в избранном парламенте:

— Без всяких я вам говорю натяжек. Вы прошли все ступени. И поработали в Администрации президента на самом горячем месте. Вы должны взять на себя юридическую, содержательную сторону дела. Может, если кто-то хочет, поговорить, подсказать о юридической политике нашего государства, о работе вообще по линии юриспруденции, формирования этих законов. Я уверен, что много будет «молодых» депутатов, которым это будет очень интересно.

Если Владимира Андрейченко снова изберут на пост председателя Палаты представителей, он все равно продолжит курировать Витебскую область.

— По крайней мере, я бы очень хотел, чтобы они вам доверили (руководящие посты в Палате представителей седьмого созыва. — Прим. ред.), — сказал, обращаясь к Владимиру Андрейченко и Валерию Мицкевичу, глава государства. — Потому что он юрист, лучше не придумаешь, ты — аксакал и человек спокойный, уравновешенный. Но это уже дело депутатов.