«Если включить газ и духовку, то можно догнать до 18 градусов». Как живется в домах, где температура редко поднимается выше минимально допустимого уровня

Город в деревне

К нам в редакцию написали жители домов №2 и №4 деревни Скирмантово Дзержинского района (30 км от Минска). Эти два дома раньше числились на балансе Министерства обороны как «Дома офицерского состава» (сокращенно ДОС): служебное жилье для офицеров воинских частей, которые раскинулись неподалеку. Именно поэтому эти два дома и не носят названия никакой улицы (а в Скирмантово их целых 10). По документам эти две трехэтажки образуют военный городок в деревне.

- Квартиры в этих домах использовали как перевалочный пункт для военных. То есть пришел офицер в часть, ему выдали жилье. Так как во времена СССР офицеры «путешествовали» по стране вместе со всей своей семьей, то военным выделяли не комнату в общежитии, а полноценную квартиру в ДОСе. По крайней мере так старались сделать, где были ДОСы. Офицеры обычно долго не задерживались на одном месте, поэтому квартиры переходили из рук в руки, - рассказывает жительница одного из домов Елена.