Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Превращение дорог в предмет гордости В 2019 году в России началась активная фаза реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. Одной из его ключевых задач является...

В 2019 году в России началась активная фаза реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. Одной из его ключевых задач является широкое внедрение современных материалов и технологий, позволяющих увеличить жизненный цикл автомобильных дорог и межремонтный интервал дорожных сооружений. К 2024 году доля таких материалов в дорожном строительстве должна составлять не менее 80 процентов. Подразделение строительной химии Master Builders Solutions концерна BASF предлагает комплексное решение по успешной реализации нацпроекта. Серию инноваций для строительства и ремонта автодорог ведущие производители представили на международной специализированной выставке-форуме Дороги Кубани 2019, которая прошла в краснодарском выставочном центре Экспоград-ЮГ 14 и 15 ноября 2019 года.В числе решений – материалы для цементобетонных дорожных покрытий, которые в России часто приходится строить и ремонтировать в сложных климатических и погодных условиях. Использование технологий Master Builders Solutions позволяет производить работы без простоев и обеспечить высокое качество и долговечность покрытия, невзирая на сложности.Например, жидкая воздухововлекающая добавка в бетон MasterAir существенно увеличивающая морозостойкость и водонепроницаемость бетонной смеси. Добавка применяется в тех случаях, когда к бетону предъявляются особенно высокие требования, в частности, в дорожном строительстве.Еще один пример, это высоководоредуцирующая и суперпластифицирующая добавка MasterGlenium SKY 591 на основе эфира поликарбоксилата. Она применяется для изготовления высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей, а также в составе смесей для предварительно напряжённых конструкций.Добавка обеспечивает высокую раннюю и конечную прочность бетонной смеси при продолжительной сохраняемости подвижности, улучшает качество поверхности бетона, позволяет снизить продолжительность и интенсивность вибрирования или полностью отказаться от него.Оба решения способствуют увеличению срока службы автомобильных дорог и облегчают переход на перспективные цементобетонные покрытия. Одним из примеров их использования можно считать реконструкцию трассы M6 в Волгограде с заменой дорожного полотна на цементобетонное. На примере этого объекта специалисты компании рассказали посетителям выставки о современных технологиях бетонирования.Серьезной проблемой дорожного и мостового строительства является надежность и долговечность сопряжения деформационных швов и дорожной одежды. Повреждения, приводящие к преждевременному выходу из строя шва и уменьшению периода между планово-предупредительными ремонтами, связаны с целым рядом проблем.В том числе это высокие динамические нагрузки из-за разницы жесткостей демпфирующей и прилегающей зоны дорожного полотна, использование некачественных материалов, нарушения технологии обустройства деформационных швов и переходных зон.Решением этих проблем может стать трехкомпонентный полимербетонный состав Wabocrete II. Он несколько лет испытывлся в условиях разных климатических зон России, включая ЮФО и Алтайский край и показал эффективность при создании переходных зон деформационных швов, восстановлении их кромок и омоноличивании.Кроме того, на форуме была представлена линейка добавок MasterLife, используемых в качестве первичной гидроизоляции при строительстве дорожных сооружений, а также составы серий MasterSeal и MasterProtect, которые применяются как вторичная гидроизоляция при новом строительстве и текущих ремонтах.www.master-builders-solutions.basf.ru