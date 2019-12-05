﻿ Глава ЦИК Ермошина весной 2021 года планирует уйти в отставку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава ЦИК Ермошина весной 2021 года планирует уйти в отставку

06.12.2019 15:10 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина весной 2021 года планирует уйти в отставку. Об этом она сообщила журналистам 6 декабря в палате представителей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает в конце 2021 года. «Но поскольку в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам депутатов местных советов, то ее должен начать и проводить уже новый состав ЦИК», — пояснила Ермошина.

Она подчеркнула, что во время проведения избирательной кампании менять состав ЦИК нельзя, даже если истекает срок полномочий. «Поэтому весной 2021 года я собираюсь обратиться к главе государства с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока полномочий», — сообщила Ермошина.

На вопрос, кого бы она хотела видеть своим преемником, глава ЦИК ответила: «Это политическая должность. Никаких преемников, никого не буду рекомендовать».

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина весной 2021 года планирует уйти в отставку. Об этом она сообщила журналистам 6 декабря в палате представителей.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ТОП-10 правил при открытии нового бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика