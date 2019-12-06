БМЗ отбился от антидемпинговых пошлин Украины

Источник материала: Tut.by

Межведомственная комиссия по международной торговле вводит антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы, сообщает interfax.by со ссылкой на уведомление в газете «Урядовый курьер».

Решение МКМТ вступит в силу через 30 дней и будет действовать пять лет.

Для производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси вводится пошлина в размере 31,08%. Исключение сделано для Белорусского металлургического завода и его литовского трейдера. Для них введена нулевая антидемпинговая пошлина.

БМЗ является самым крупным производителем в Беларуси. По мнению экспертов, пошлина может распространяться, например, на трейдеров, которые попытаются через Беларусь завезти в Украину российскую продукцию.

Антидемпинговое расследование относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей было начато по инициативе компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в июле 2018 года. В обращении АМКР говорилось о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, которые могут привести к причинению вреда украинским производителям. Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.

Расследование неоднократно продлевалось.

Украинские потребители и импортеры высказывали опасение , что усиление монопольного положения «Криворожстали» приведет к злоупотреблениям (включая искусственное завышение цен в одностороннем порядке, безапелляционное навязывание своих условий покупателям по срокам поставок, условиям оплаты и т.д.), учитывая ряд обстоятельств в прошлом.

Если бы БМЗ и Молдавский металлургический завод оказались под антидемпинговыми санкциями, то пострадали бы, в частности, украинские предприятия «Стальканат-Силур», «Днепрометиз», «Нейл», которые являются потребителями продукции белорусского и молдавского заводов.

Доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке колеблется в районе 5−12%.