|
БМЗ отбился от антидемпинговых пошлин Украины
06.12.2019 22:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Межведомственная комиссия по международной торговле вводит антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы, сообщает
Решение МКМТ вступит в силу через 30 дней и будет действовать пять лет.
Для производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси вводится пошлина в размере 31,08%. Исключение сделано для Белорусского металлургического завода и его литовского трейдера. Для них введена нулевая антидемпинговая пошлина.
БМЗ является самым крупным производителем в Беларуси. По мнению экспертов, пошлина может распространяться, например, на трейдеров, которые попытаются через Беларусь завезти в Украину российскую продукцию.
Антидемпинговое расследование относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей было начато по инициативе компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в июле 2018 года. В обращении АМКР говорилось о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, которые могут привести к причинению вреда украинским производителям. Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.
Расследование неоднократно продлевалось.
Украинские потребители и импортеры
Если бы БМЗ и Молдавский металлургический завод оказались под антидемпинговыми санкциями, то пострадали бы, в частности, украинские предприятия «Стальканат-Силур», «Днепрометиз», «Нейл», которые являются потребителями продукции белорусского и молдавского заводов.
Доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке колеблется в районе 5−12%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антидемпинговое расследование относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей было начато по инициативе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)