Наталья Кочанова стала председателем Совета Республики, Исаченко - ее замом

Источник материала: Tut.by

6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателем избрали экс-главу Администрации президента Наталью Кочанову, ее заместителем — бывшего губернатора Минской области Анатолия Исаченко.



Наталья Кочанова и Анатолий Исаченко. Фото: sovrep.gov.by

Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за доверие и рассказала об основных направлениях работы.

— В новой должности я буду, как и прежде, придерживаться тех принципов, которые обозначил глава государства. Прежде всего — суверенность и независимость, — заявила Кочанова.

Самое главное, по ее словам, — это люди и справедливое отношение к ним.

— Законотворческая деятельность должна быть направлена на утверждение исконных, национальных ценностей белорусов. Это традиционно семья, защита детей, молодежь, уважение старшего поколения, сохранение национальной культуры, патриотизм.

Работа с людьми будет важным направлением деятельности парламента.

— Законы должны быть понятны людям, должны разрабатываться, корректироваться в преломлении к той жизни и к тем условиям, которые есть. Встречи в коллективах с людьми, в организациях, учреждениях, на предприятиях, работа с обращениями граждан, прямые линии, приемы по личным вопросам — все это, несомненно, прямая обязанность парламентариев. Помогая решать проблемы конкретных людей, нам надо подключать к процессу местные органы власти.

Она также рассказала, что, возможно, сенаторам предстоит принять участие в проекте по совершенствованию конституции.

Сегодня также были определены составы постоянных комиссий Совета Республики, избраны их председатели. Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Сивец, по экономике, бюджету и финансам — Татьяна Рунец, по образованию, науке, культуре и социальному развитию — Виктор Лискович, по региональной политике и местному самоуправлению — Михаил Русый, по международным делам и национальной безопасности — Сергей Рачков.

Напомним, Наталью Кочанову на посту главы Администрации накануне сменил первый заместитель председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко. Новым председателем Миноблисполкома на днях стал бывший первый вице-премьер Александр Турчин.