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Наталья Кочанова стала председателем Совета Республики, Исаченко - ее замом
06.12.2019 23:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателем
Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за доверие и рассказала об основных направлениях работы.
— В новой должности я буду, как и прежде, придерживаться тех принципов, которые обозначил глава государства. Прежде всего — суверенность и независимость, — заявила Кочанова.
Самое главное, по ее словам, — это люди и справедливое отношение к ним.
— Законотворческая деятельность должна быть направлена на утверждение исконных, национальных ценностей белорусов. Это традиционно семья, защита детей, молодежь, уважение старшего поколения, сохранение национальной культуры, патриотизм.
Работа с людьми будет важным направлением деятельности парламента.
— Законы должны быть понятны людям, должны разрабатываться, корректироваться в преломлении к той жизни и к тем условиям, которые есть. Встречи в коллективах с людьми, в организациях, учреждениях, на предприятиях, работа с обращениями граждан, прямые линии, приемы по личным вопросам — все это, несомненно, прямая обязанность парламентариев. Помогая решать проблемы конкретных людей, нам надо подключать к процессу местные органы власти.
Она также рассказала, что, возможно, сенаторам предстоит принять участие в проекте по совершенствованию конституции.
Сегодня также были определены
Напомним, Наталью Кочанову на посту главы Администрации накануне
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6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателем избрали экс-главу Администрации...
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