ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наталья Кочанова стала председателем Совета Республики, Исаченко - ее замом

06.12.2019 23:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателем избрали экс-главу Администрации президента Наталью Кочанову, ее заместителем — бывшего губернатора Минской области Анатолия Исаченко.


Наталья Кочанова и Анатолий Исаченко. Фото: sovrep.gov.by

Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за доверие и рассказала об основных направлениях работы.

— В новой должности я буду, как и прежде, придерживаться тех принципов, которые обозначил глава государства. Прежде всего — суверенность и независимость, — заявила Кочанова.

Самое главное, по ее словам, — это люди и справедливое отношение к ним.

— Законотворческая деятельность должна быть направлена на утверждение исконных, национальных ценностей белорусов. Это традиционно семья, защита детей, молодежь, уважение старшего поколения, сохранение национальной культуры, патриотизм.

Работа с людьми будет важным направлением деятельности парламента.

— Законы должны быть понятны людям, должны разрабатываться, корректироваться в преломлении к той жизни и к тем условиям, которые есть. Встречи в коллективах с людьми, в организациях, учреждениях, на предприятиях, работа с обращениями граждан, прямые линии, приемы по личным вопросам — все это, несомненно, прямая обязанность парламентариев. Помогая решать проблемы конкретных людей, нам надо подключать к процессу местные органы власти.

Она также рассказала, что, возможно, сенаторам предстоит принять участие в проекте по совершенствованию конституции.

Сегодня также были определены составы постоянных комиссий Совета Республики, избраны их председатели. Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Сивец, по экономике, бюджету и финансам — Татьяна Рунец, по образованию, науке, культуре и социальному развитию — Виктор Лискович, по региональной политике и местному самоуправлению — Михаил Русый, по международным делам и национальной безопасности — Сергей Рачков.

Напомним, Наталью Кочанову на посту главы Администрации накануне сменил первый заместитель председателя КГБ генерал-майор Игорь Сергеенко. Новым председателем Миноблисполкома на днях стал бывший первый вице-премьер Александр Турчин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва председателем избрали экс-главу Администрации...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БМЗ отбился от антидемпинговых пошлин Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика