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Лукашенко улетел в Сочи на встречу с Путиным
07.12.2019 09:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи — фото борта номер один в Национальном аэропорту Минск
Известно, что после обеда в Сочи Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Должны обсудить насущные вопросы двусторонних отношений, а позже подписать «дорожные карты» углубленной интеграции в Союзном государстве.
Напомним, ближайшие несколько дней определят, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону.
Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко
— И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусские, — сказал Александр Лукашенко. — Разные люди (в России. — Прим. ред.), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать, — добавил президент.
Вчера в Сочи
— Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, была очень быстрой, но в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов, надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит, — заявил Медведев.
Ранее Сергей Румас
— Я полностью разделяю этот посыл, мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но к «ценить» я бы добавил еще и «развивать интеграцию», — сказал белорусский премьер.
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Напомним, ближайшие несколько дней определят, как Беларусь и Россия будут жить дальше.
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