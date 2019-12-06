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Лукашенко улетел в Сочи на встречу с Путиным

07.12.2019 09:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи — фото борта номер один в Национальном аэропорту Минск появилось в телеграм-канале «Пул Первого».


Фото: тг-канал «Пул Первого»

Известно, что после обеда в Сочи Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Должны обсудить насущные вопросы двусторонних отношений, а позже подписать «дорожные карты» углубленной интеграции в Союзном государстве.

Напомним, ближайшие несколько дней определят, как Беларусь и Россия будут жить дальше. И если практически никто не сомневается, что готовящиеся «дорожные карты» углубленной интеграции не несут угрозы независимости Беларуси, то вопросы финансового благополучия и возможности для многих жить «как раньше, а то и лучше» определенно на кону. Вот здесь можно почитать, что за документы готовятся к подписанию, что в них есть, а чего нет и что будет, если президенты не поставят под бумагами свои подписи.

Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко заявил, что РФ — наш стратегический партнер, но отношения между странами складываются по-разному. Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России, только чтобы были исполнены договоренности, которые заключили ранее. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление».

— И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения — антибелорусские, — сказал Александр Лукашенко. — Разные люди (в России. — Прим. ред.), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать, — добавил президент.


Фото: government.ru

Вчера в Сочи прошли переговоры премьеров Беларуси и РФ Сергея Румаса и Дмитрия Медведева о согласовании «дорожных карт». Медведев также прокомментировал работу по «дорожным картам». Он отметил, что работа проделана большая, но без помощи президентов не обойтись.

— Было бы странно, если бы мы на себя взвалили обязанность договориться по всем позициям. Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, была очень быстрой, но в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения, мы просто не смогли бы это сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов, надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит, — заявил Медведев.

Ранее Сергей Румас говорил, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов. На встрече наш премьер заявил: он согласен с Медведевым в том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве.

— Я полностью разделяю этот посыл, мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но к «ценить» я бы добавил еще и «развивать интеграцию», — сказал белорусский премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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