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В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией»

07.12.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией». Акции не согласованы с городскими властями.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Одна акция — «живая цепь» — организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

В 11.30 возле Главпочтамта собралось около сотни человек. Люди, преимущественно молодежь, встали живой цепью вдоль проспекта.


Фото: TUT.BY

На Октябрьскую площадь призывал прийти на акцию Павел Северинец. Здесь все начнется в 12 часов.

Напомним, сегодня в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать «углубленную интеграцию», спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которые планируется 8 декабря.

Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.
 
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