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В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией»
07.12.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией». Акции не согласованы с городскими властями.
Одна акция — «живая цепь» — организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.
В 11.30 возле Главпочтамта собралось около сотни человек. Люди, преимущественно молодежь, встали живой цепью вдоль проспекта.
На Октябрьскую площадь призывал прийти на акцию Павел Северинец. Здесь все начнется в 12 часов.
Напомним, сегодня в Сочи
Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.
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Акции против «интеграции» также планируют провести белорусы в Киеве, Вильнюсе, Праге и Нью-Йорке.
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