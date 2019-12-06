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В Беларуси определён порядок формирования тарифов на ЖКУ для населения и юрлиц

07.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси определён порядок формирования тарифов на ЖКУ для населения и юрлиц
остановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2019 г. № 837 утверждено Положение о порядке формирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения и юридических лиц.

Согласно документу формирование регулируемых тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, будет осуществляться, в частности, на:

  • услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по техническому обслуживанию, техническому обслуживанию лифта, обращению с ТКО – на уровне согласованных Минжилкомхозом средних планово-расчетных цен по каждой области и средних планово-расчетных цен по г. Минску;
  • услугу по электроснабжению, оказываемую энергоснабжающими организациями, – в пределах базового тарифа на электрическую энергию исходя из средних по республике затрат по энергоснабжающим организациям на полезный отпуск электрической энергии всем потребителям (физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10 процентов включительно. Тариф может дифференцироваться в зависимости от цели использования электрической энергии и по временным периодам и превышать уровень базового тарифа;
  • услугу газоснабжения, оказываемую газоснабжающими организациями, – в пределах базовых цен исходя из затрат газоснабжающих организаций и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10 процентов включительно.

Будут учитываться затраты в среднем по республике: в части снабжения природным газом – на объем отпуска природного газа всем потребителям (физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям); в части снабжения сжиженным углеводородным газом – на объем отпуска населению сжиженного углеводородного газа от резервуарных установок.

Цены на услугу газоснабжения будут дифференцироваться в зависимости от наличия или отсутствия прибора индивидуального учета расхода газа; периодов использования газа; видов установленного газового оборудования;

  • услугу по снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, оказываемую газоснабжающими организациями, – в пределах базовой цены исходя из затрат в среднем по республике по газоснабжающим организациям на отпуск населению сжиженного углеводородного газа в баллонах (21 килограмм) или от резервуарных установок соответственно и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10 процентов включительно;
  • услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению – в пределах базовых тарифов исходя из средних по республике затрат энергоснабжающих организаций на полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям (физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).

Формирование субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения будет осуществляться на:

  • услуги по техническому обслуживанию, техническому обслуживанию лифта, – исходя из средних по республике затрат организаций системы Минжилкомхоза, увеличенных до 2,5 процента включительно;
  • услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по обращению с ТКО – исходя из средних по республике (за исключением г. Минска) затрат организаций системы Минжилкомхоза, увеличенных до 2,5 процента включительно;
  • услугу по электроснабжению, оказываемую энергоснабжающими организациями, – в пределах базового тарифа на электрическую энергию исходя из затрат в среднем по республике по энергоснабжающим организациям на полезный отпуск электрической энергии всем потребителям (физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). Тариф может дифференцироваться в зависимости от вида оборудования, используемого для пищеприготовления, цели использования электрической энергии, по временным периодам и превышать уровень базового тарифа;
  • услугу по газоснабжению, оказываемую газоснабжающими организациями, – в пределах базовых цен исходя из затрат в среднем по республике по газоснабжающим организациям: в части снабжения природным газом – на объем отпуска природного газа всем потребителям; в части снабжения сжиженным углеводородным газом – на объем отпуска населению сжиженного углеводородного газа от резервуарных установок;
  • услугу по снабжению сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок, оказываемую газоснабжающими организациями, – в пределах базовой цены исходя из затрат в среднем по республике по газоснабжающим организациям на отпуск населению сжиженного углеводородного газа в баллонах (21 килограмм) или от резервуарных установок соответственно;
  • услугу по теплоснабжению и горячему водоснабжению – в пределах базовых тарифов исходя из средних по республике затрат энергоснабжающих организаций на полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям (физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям);
  • услугу по капитальному ремонту путем изменения тарифа, действующего на 31 декабря года, предшествующего периоду регулирования, на прогнозный индекс стоимости строительно-монтажных работ и др.

Тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги для населения будут формироваться исходя из таких показателей, как оплата труда с отчислениями производственных рабочих; амортизация; налоги, сборы и другие обязательные отчисления; услуги сторонних организаций; накладные расходы, прибыль, обеспечивающая уровень рентабельности до 10 процентов в тарифе, обеспечивающем полное возмещение экономически обоснованных затрат, и др.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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