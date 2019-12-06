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К чему приводят ошибки в выборе холодильного оборудования
07.12.2019 17:51 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Специальные холодильные шкафы для ресторанов, супермаркетов, производственных цехов способны хранить продукты в течение долгого времени при заданной температуре.
Но ни один руководитель производства не будет покупать такие агрегаты самостоятельно – для этого есть «специально обученные люди», специалисты.
При выборе холодильного оборудования учитывается, прежде всего, его назначение. Поэтому, выбирая холодильный шкаф, обращают внимание на:
К чему приводят ошибки в выборе
Для того, чтобы оборудование работало эффективно, необходим проект, где рассчитано все до миллиметра: габариты, материал изготовления, форма и прочие характеристики. А соблюдение лозунга «Желание заказчика – закон» в целях больших вложений последнего может привести к очень плохим последствиям.
Ошибка №1.
Покупка брендового оборудования и отказ от дублирующей системы охлаждения. Специалисты советуют приобрести ее и подключить вместе с основной к одному боку управления. Тогда при поломке дорогого оборудования
Ошибка №2
Приобретение холодильного оборудования с бОльшей мощностью, чем это нужно. Как правило, высокомощные агрегаты работают с отключениями: после достижения заданной температуры они отключаются на некоторое время. Как только она поднимается, оборудование снова включается.
Подобная система работы обоснована производителями повышенной безопасностью холодильных камер. Но такой «рваный» цикл и экстремальные нагрузки приводят к быстрому износу оборудования. Более правильным все же считается непрерывный ритм работы с последующим отключением агрегата на длительное время.
Ошибка №3
Покупка нескольких агрегатов различных производителей. Это делается в основном для большей экономии, а приводит к поломкам. Нужно учитывать тот фактор, что части системы разных фирм могут просто «не сработаться». Кроме того, установить их бывает сложно.
Разобраться в холодильном оборудовании и купить нужное по лучшей цене помогут специалисты компании по продаже подобной техники:
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Специальные холодильные шкафы для ресторанов, супермаркетов, производственных цехов способны хранить продукты в течение долгого времени при заданной...
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