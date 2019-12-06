К чему приводят ошибки в выборе холодильного оборудования

Специальные холодильные шкафы для ресторанов, супермаркетов, производственных цехов способны хранить продукты в течение долгого времени при заданной температуре.

Но ни один руководитель производства не будет покупать такие агрегаты самостоятельно – для этого есть «специально обученные люди», специалисты.

При выборе холодильного оборудования учитывается, прежде всего, его назначение. Поэтому, выбирая холодильный шкаф, обращают внимание на:

температурные показатели (они могут быть от минус 18 до плюс 5 градусов), необходимые для хранения конкретной продукции;

количество камер (для нескольких видов продуктов, требующих разной температуры);

материал двери: стекло демонстрирует продукт в шкафу-витрине, металл гарантирует длительное хранение;

внешний вид: цвет часто должен соответствовать интерьеру в помещении;

форма: в зависимости от функциональности и необходимости экономии площади;

стоимость – в соответствии с финансовыми возможностями.

К чему приводят ошибки в выборе

Для того, чтобы оборудование работало эффективно, необходим проект, где рассчитано все до миллиметра: габариты, материал изготовления, форма и прочие характеристики. А соблюдение лозунга «Желание заказчика – закон» в целях больших вложений последнего может привести к очень плохим последствиям.

Ошибка №1.

Покупка брендового оборудования и отказ от дублирующей системы охлаждения. Специалисты советуют приобрести ее и подключить вместе с основной к одному боку управления. Тогда при поломке дорогого оборудования

Ошибка №2

Приобретение холодильного оборудования с бОльшей мощностью, чем это нужно. Как правило, высокомощные агрегаты работают с отключениями: после достижения заданной температуры они отключаются на некоторое время. Как только она поднимается, оборудование снова включается.

Подобная система работы обоснована производителями повышенной безопасностью холодильных камер. Но такой «рваный» цикл и экстремальные нагрузки приводят к быстрому износу оборудования. Более правильным все же считается непрерывный ритм работы с последующим отключением агрегата на длительное время.

Ошибка №3

Покупка нескольких агрегатов различных производителей. Это делается в основном для большей экономии, а приводит к поломкам. Нужно учитывать тот фактор, что части системы разных фирм могут просто «не сработаться». Кроме того, установить их бывает сложно.