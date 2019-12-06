﻿ К чему приводят ошибки в выборе холодильного оборудования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К чему приводят ошибки в выборе холодильного оборудования

07.12.2019 17:51 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Специальные холодильные шкафы для ресторанов, супермаркетов, производственных цехов способны хранить продукты в течение долгого времени при заданной температуре.

Но ни один руководитель производства не будет покупать такие агрегаты самостоятельно – для этого есть «специально обученные люди», специалисты.

При выборе холодильного оборудования учитывается, прежде всего, его назначение. Поэтому, выбирая холодильный шкаф, обращают внимание на:

  • температурные показатели (они могут быть от минус 18 до плюс 5 градусов), необходимые для хранения конкретной продукции;
  • количество камер (для нескольких видов продуктов, требующих разной температуры);
  • материал двери: стекло демонстрирует продукт в шкафу-витрине, металл гарантирует длительное хранение;
  • внешний вид: цвет часто должен соответствовать интерьеру в помещении;
  • форма: в зависимости от функциональности и необходимости экономии площади;
  • стоимость – в соответствии с финансовыми возможностями.

К чему приводят ошибки в выборе

Для того, чтобы оборудование работало эффективно, необходим проект, где рассчитано все до миллиметра: габариты, материал изготовления, форма и прочие характеристики. А соблюдение лозунга «Желание заказчика – закон» в целях больших вложений последнего может привести к очень плохим последствиям.

Ошибка №1.

Покупка брендового оборудования и отказ от дублирующей системы охлаждения. Специалисты советуют приобрести ее и подключить вместе с основной к одному боку управления. Тогда при поломке дорогого оборудования

Ошибка №2

Приобретение холодильного оборудования с бОльшей мощностью, чем это нужно. Как правило, высокомощные агрегаты работают с отключениями: после достижения заданной температуры они отключаются на некоторое время. Как только она поднимается, оборудование снова включается.

Подобная система работы обоснована производителями повышенной безопасностью холодильных камер. Но такой «рваный» цикл и экстремальные нагрузки приводят к быстрому износу оборудования. Более правильным все же считается непрерывный ритм работы с последующим отключением агрегата на длительное время.

Ошибка №3

Покупка нескольких агрегатов различных производителей. Это делается в основном для большей экономии, а приводит к поломкам. Нужно учитывать тот фактор, что части системы разных фирм могут просто «не сработаться». Кроме того, установить их бывает сложно.

Разобраться в холодильном оборудовании и купить нужное по лучшей цене помогут специалисты компании по продаже подобной техники: https://bth.by/catalog/equipment/filter/brand_ref-is-polair/apply/.

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные холодильные шкафы для ресторанов, супермаркетов, производственных цехов способны хранить продукты в течение долгого времени при заданной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минске проходят акции протеста против «углубленной интеграции с Россией»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки на устойчивом каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика