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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 декабря 2019 года)
07.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
После двух недель отсутствия каких-либо изменений цены на вторичном рынке жилья показали незначительный рост.
Загородная недвижимость
Аналитик realt.by Артем Сахаревич зафиксировал интересную тенденцию: в радиусе 50-километров от минской кольцевой постоянно растет количество домов, выставленных на продажу. Сегодня их на 50% больше, чем три года назад. Почему так происходит,
Аренда
Желающих снять квартиру в белорусской столице уже не так много, как в конце лета, но объекты по привлекательной цене в базе объявлений по-прежнему не задерживаются. После сезонного студенческого «бума» спрос на долгосрочную аренду квартир в Минске снижался с каждым осенним месяцем.
Строительство
В Бресте ввели в эксплуатацию первый в стране энергоэффективный дом самого высокого класса А+. Сложное проектирование и согласование заняло 8 месяцев, а вот строительство — всего 3. Похожих объектов мы не встречали даже в Минске. В 4-этажке есть лифт, а все квартиры обогреваются за счет теплых полов и приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Подробно о новом продукте для белорусского рынка —
В Боровлянах
Возможно, для строительства скоро появятся новые площадки. Президент
2-ю очередь ЖК «Аркадия»
В Минске
Александр Лукашенко
Белорусская компания подписала миллиардный контракт с Москвой на строительство метро и оказалась под угрозой банкротства. Как это произошло,
Земля
C 1 декабря 2019 года
Деньги
Нацбанк
Законодательство
«Не хочу, чтобы бывшая жена пользовалась квартирой „на халяву“. Что мне нужно сделать?» И это не самый каверзный вопрос, на который
Регионы
На первичном рынке Витебска
В феврале 2019 года Realt.by уже писал о необычном доме в Барановичах. Это новостройка, в которой из всех энергоснабжающих коммуникаций используется только электричество. На сегодня первый «электродом» уже заселен, к вводу готовят вторую новостройку.
В Оршанском районе
Коммерческая недвижимость
В преддверие Нового года ОАО «Белинвестбанк» выставил на аукционные торги целый ряд административных зданий и помещений по всей стране. География аукциона охватывает 10 городов Беларуси, в том числе и Минск. Что бы это могло значить,
Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $ 1,1 миллиона
«Корона-Дом» рядом с Уручьем
Новый бизнес-центр
Недавно мы писали, что разрабатывается концепция реконструкции кинотеатра «Москва» — на заседании городского архитектурного совета в ноябре рассмотрели предварительное проектное решение. Однако не все горожане рады таким изменениям. На платформе «Удобный город»
По-настоящему новогодние баталии развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Стоимость некоторых лотов
Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся подготовительные работы. Судя по всему, параллельно со строительством объекта застройщик начал возведение моста через Свислочь к ул. Зыбицкой. В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок. Как это выглядит —
Жилье и инфраструктура
Ольга Михайловна продала старый дом на окраине Червеня за $ 45 тыс., а теперь решением суда должна вернуть покупателям $ 17 тыс., поскольку те недовольны качеством нового жилья. Realt.by обратился к адвокату Александру Солопову, чтобы понять,
Объявлений о продаже или аренде недвижимости — тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А продать квартиру нужно… Но есть возможность выделиться. Один из ключевых вопросов — визуализация. Что показывать и как, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов? Мы собрали
ЖКХ
Скачки температуры воздуха этой осенью вызвали у многих минчан кучу дискомфорта: когда столбик термометра опускался ниже +10, а отопление только «раскачивалось», люди жаловались на холод. Когда температура повышалась, а батареи начинали работать «на всю», минчане жаловались на жару в квартирах. Но есть пару домов в Дзержинском районе, где 18 градусов тепла в квартире зимой — праздник «покруче» Нового Года. Как живется в таких домах,
Офтоп
Яндекс изучил поисковые запросы белорусов со словом «недорого» и выяснил, на чем они хотят сэкономить. Оказалось, что в 2019 году люди больше всего
Редакция Realt.by
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О чем мы только не узнали на этой неделе — и о чудесах, и о странных судах, и о необычных домах. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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