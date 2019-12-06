Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 декабря 2019 года)

В Боровлянах появится новый жилой комплекс из 7 высоток, хотя президент давал распоряжение больше там не строить дома. А в строящемся ЖК «Малая родина» квартиры будут распределяться по всем районным администрациям для предложения многодетным.

Возможно, для строительства скоро появятся новые площадки. Президент снова требует вынести из Минска крупные промышленные предприятия. Однако, в то же время, Лукашенко напомнил про свои поручения о замкадном развитии.

2-ю очередь ЖК «Аркадия» планируют сдать летом 2020-го. Но держатели облигаций Тамбаза не верят обещаниям. Из-за страха потерять квартиры они записали пятое видеообращение к президенту. А совсем скоро будет оглашен приговор по делу бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина, который в последнем слове на суде заявил : «Считаю себя невиновным во всех предъявленных обвинениях».

В Минске начался еще один необычный суд над экс-директором УКС Центрального района, которая занижала цены на долевку для очередников. Обвиняемая рассказала , почему УКС выставил на продажу квартиры для нуждающихся, которые купили так или иначе связанные с предприятием люди, почему она считает, что не прогуливала работу, и почему использовала служебное авто в личных целях. Но вопросов эти ответы оставляют еще много.

Александр Лукашенко высказал мнение о Dana Holdings. Произошло это в эфире государственного агентства Tanjug во время официального визита президента в Сербию. По мнению главы государства, Dana Holdings возводит «чудесные образцы строительной отрасли», а «Минск Мир» возможно «самая продвинутая строящаяся зона в Европе».

Белорусская компания подписала миллиардный контракт с Москвой на строительство метро и оказалась под угрозой банкротства. Как это произошло, читайте здесь .

Земля

C 1 декабря 2019 года скорректированы границы Брестской, Минской и Гродненской областей. Информацию сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу со ссылкой на Публичную кадастровую карту Республики Беларусь.

Деньги

Нацбанк сообщил о дефиците кредитов на жилье на ближайшие 2 года, вместе с тем спрос на кредиты у населения продолжает расти.

Законодательство

«Не хочу, чтобы бывшая жена пользовалась квартирой „на халяву“. Что мне нужно сделать?» И это не самый каверзный вопрос, на который пришлось ответить экспертам на нашем сайте.

Регионы

На первичном рынке Витебска появляются новые проекты , заслуживающие особого внимания горожан. Малоэтажные дома с ограниченным количеством жильцов, огороженная территория и собственная инфраструктура — это и многое другое создает для будущих новоселов комфортную среду обитания. Именно об этом мечтают многие минчане, но в своем большинстве вынуждены жить в высотных многоэтажках.

В феврале 2019 года Realt.by уже писал о необычном доме в Барановичах. Это новостройка, в которой из всех энергоснабжающих коммуникаций используется только электричество. На сегодня первый «электродом» уже заселен, к вводу готовят вторую новостройку. Рассказываем , в чем особенность такой недвижимости.

В Оршанском районе появится торгово-выставочный комплекс Шелкового пути . О планах возвести на Витебщине международный торговый городок заявила китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development.

Коммерческая недвижимость

В преддверие Нового года ОАО «Белинвестбанк» выставил на аукционные торги целый ряд административных зданий и помещений по всей стране. География аукциона охватывает 10 городов Беларуси, в том числе и Минск. Что бы это могло значить, выяснила журналист Realt.by.

Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $ 1,1 миллиона продается помещение под магазин. А еще на декабрьские аукционы в Минске выставлены сразу 5 объектов с пониженной стоимостью.