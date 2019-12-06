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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 декабря 2019 года)

07.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

После двух недель отсутствия каких-либо изменений цены на вторичном рынке жилья показали незначительный рост. Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1387 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,3% и составила 1303 $/м2. Рост доли проектов на начальной стадии строительства привел к тому, что средний уровень цен на новостройки снижается 5 из 6 последних недель.

Загородная недвижимость

Аналитик realt.by Артем Сахаревич зафиксировал интересную тенденцию: в радиусе 50-километров от минской кольцевой постоянно растет количество домов, выставленных на продажу. Сегодня их на 50% больше, чем три года назад. Почему так происходит, мы попытались выяснить у самих владельцев загородной недвижимости.

Аренда

Желающих снять квартиру в белорусской столице уже не так много, как в конце лета, но объекты по привлекательной цене в базе объявлений по-прежнему не задерживаются. После сезонного студенческого «бума» спрос на долгосрочную аренду квартир в Минске снижался с каждым осенним месяцем. По итогам ноября количество запросов по поиску съемного жилья сократилось на 2,9%. Тем не менее, текущий уровень спроса можно назвать достаточно высоким, если посмотреть на состояние рынка в конце осени в прошлые годы. То, что рынок ещё достаточно активный, подтверждает и динамика объёма предложения. Количество свободных квартир за месяц сократилось на 4,3%, при том, что в октябре был зафиксирован рост. Возможно, активизировалась прослойка арендаторов, которые ждали окончания сезонного ажиотажа, чтобы иметь больше возможностей для выбора.

Строительство

В Бресте ввели в эксплуатацию первый в стране энергоэффективный дом самого высокого класса А+. Сложное проектирование и согласование заняло 8 месяцев, а вот строительство — всего 3. Похожих объектов мы не встречали даже в Минске. В 4-этажке есть лифт, а все квартиры обогреваются за счет теплых полов и приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Подробно о новом продукте для белорусского рынка — в репортаже Realt.by.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 декабря 2019 года)

В Боровлянах появится новый жилой комплекс из 7 высоток, хотя президент давал распоряжение больше там не строить дома. А в строящемся ЖК «Малая родина» квартиры будут распределяться по всем районным администрациям для предложения многодетным.

Возможно, для строительства скоро появятся новые площадки. Президент снова требует вынести из Минска крупные промышленные предприятия. Однако, в то же время, Лукашенко напомнил про свои поручения о замкадном развитии.

2-ю очередь ЖК «Аркадия» планируют сдать летом 2020-го. Но держатели облигаций Тамбаза не верят обещаниям. Из-за страха потерять квартиры они записали пятое видеообращение к президенту. А совсем скоро будет оглашен приговор по делу бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина, который в последнем слове на суде заявил: «Считаю себя невиновным во всех предъявленных обвинениях».

В Минске начался еще один необычный суд над экс-директором УКС Центрального района, которая занижала цены на долевку для очередников. Обвиняемая рассказала, почему УКС выставил на продажу квартиры для нуждающихся, которые купили так или иначе связанные с предприятием люди, почему она считает, что не прогуливала работу, и почему использовала служебное авто в личных целях. Но вопросов эти ответы оставляют еще много.

Александр Лукашенко высказал мнение о Dana Holdings. Произошло это в эфире государственного агентства Tanjug во время официального визита президента в Сербию. По мнению главы государства, Dana Holdings возводит «чудесные образцы строительной отрасли», а «Минск Мир» возможно «самая продвинутая строящаяся зона в Европе».

Белорусская компания подписала миллиардный контракт с Москвой на строительство метро и оказалась под угрозой банкротства. Как это произошло, читайте здесь.

Земля

C 1 декабря 2019 года скорректированы границы Брестской, Минской и Гродненской областей. Информацию сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу со ссылкой на Публичную кадастровую карту Республики Беларусь.

Деньги

Нацбанк сообщил о дефиците кредитов на жилье на ближайшие 2 года, вместе с тем спрос на кредиты у населения продолжает расти.

Законодательство

«Не хочу, чтобы бывшая жена пользовалась квартирой „на халяву“. Что мне нужно сделать?» И это не самый каверзный вопрос, на который пришлось ответить экспертам на нашем сайте.

Регионы

На первичном рынке Витебска появляются новые проекты, заслуживающие особого внимания горожан. Малоэтажные дома с ограниченным количеством жильцов, огороженная территория и собственная инфраструктура — это и многое другое создает для будущих новоселов комфортную среду обитания. Именно об этом мечтают многие минчане, но в своем большинстве вынуждены жить в высотных многоэтажках.

В феврале 2019 года Realt.by уже писал о необычном доме в Барановичах. Это новостройка, в которой из всех энергоснабжающих коммуникаций используется только электричество. На сегодня первый «электродом» уже заселен, к вводу готовят вторую новостройку. Рассказываем, в чем особенность такой недвижимости.

В Оршанском районе появится торгово-выставочный комплекс Шелкового пути. О планах возвести на Витебщине международный торговый городок заявила китайская компания Shaanxi Zhongqiao Silk Road Technology Development.

Коммерческая недвижимость

В преддверие Нового года ОАО «Белинвестбанк» выставил на аукционные торги целый ряд административных зданий и помещений по всей стране. География аукциона охватывает 10 городов Беларуси, в том числе и Минск. Что бы это могло значить, выяснила журналист Realt.by.

Возле ст.м. «Грушевка» за стартовые $ 1,1 миллиона продается помещение под магазин. А еще на декабрьские аукционы в Минске выставлены сразу 5 объектов с пониженной стоимостью.

«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (2-8 декабря 2019 года)

Новый бизнес-центр планируют построить неподалеку от станции метро «Молодежная» рядом с высоткой Silver Tower.

Недавно мы писали, что разрабатывается концепция реконструкции кинотеатра «Москва» — на заседании городского архитектурного совета в ноябре рассмотрели предварительное проектное решение. Однако не все горожане рады таким изменениям. На платформе «Удобный город» создана петиция за то, чтобы сохранить внешний облик кинотеатра «Москва».

По-настоящему новогодние баталии развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей. Кстати, 17 декабря состоятся повторные торги по 11 площадкам.

Строительство многофункционального комплекса, ради которого снесли БелЭкспо, началось в сентябре этого года. На площадке уже роют котлован, ведутся подготовительные работы. Судя по всему, параллельно со строительством объекта застройщик начал возведение моста через Свислочь к ул. Зыбицкой. В реку со стороны стройплощадки уже отсыпают песок. Как это выглядит — в нашем фоторепортаже.

Жилье и инфраструктура

Ольга Михайловна продала старый дом на окраине Червеня за $ 45 тыс., а теперь решением суда должна вернуть покупателям $ 17 тыс., поскольку те недовольны качеством нового жилья. Realt.by обратился к адвокату Александру Солопову, чтобы понять, как быть продавцам «вторички», дабы не попасть на деньги.

Объявлений о продаже или аренде недвижимости — тысячи. И очень легко затеряться со своим объектом среди массы других. А продать квартиру нужно… Но есть возможность выделиться. Один из ключевых вопросов — визуализация. Что показывать и как, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов? Мы собрали 5 простых рекомендаций по созданию качественного графического контента на примере старой однокомнатной квартиры.

ЖКХ

Скачки температуры воздуха этой осенью вызвали у многих минчан кучу дискомфорта: когда столбик термометра опускался ниже +10, а отопление только «раскачивалось», люди жаловались на холод. Когда температура повышалась, а батареи начинали работать «на всю», минчане жаловались на жару в квартирах. Но есть пару домов в Дзержинском районе, где 18 градусов тепла в квартире зимой — праздник «покруче» Нового Года. Как живется в таких домах, читайте в нашем материале.

Офтоп

Яндекс изучил поисковые запросы белорусов со словом «недорого» и выяснил, на чем они хотят сэкономить. Оказалось, что в 2019 году люди больше всего интересовались бюджетными квартирами, машинами и мебелью.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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О чем мы только не узнали на этой неделе — и о чудесах, и о странных судах, и о необычных домах. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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