Директора завода в Могилеве якобы «попросили» уволиться. Теперь работники требуют вернуть его обратно

Источник материала: Tut.by

Работники Могилевского металлургического завода возмутились увольнением своего директора и потребовали вернуть его обратно. Они собрали более ста подписей и отправили обращения в различные инстанции, в том числе в Администрацию президента, указав, что «Альберта Тимофеева вынудили уйти с занимаемой должности методами, которые нельзя назвать правовыми». Вот что говорят о ситуации сам Тимофеев и руководство холдинга «Белорусская металлургическая компания».



Фото: pronowosti.ru

«Хотим защитить от произвола вышестоящего руководства нашего руководителя и восстановить справедливость», — обращения с такой формулировкой отправили в различные инстанции работники Могилевского металлургического завода.

Такие письма получили как местные исполкомы, так и руководство холдинга «Белорусская металлургическая компания», и Администрация президента, говорят могилевчане. Копия обращения есть и в распоряжении редакции TUT.BY.

По словам работников завода, для них новость о том, что Альберт Тимофеев покидает кресло директора, была очень неожиданной, неприятной и непонятной. Объясняют: только при нем завод стал работать лучше.

— Улучшились условия работы всех сотрудников, значительно выросла заработная плата, облагорожена территория и сделано многое другое — то, что заметно изнутри. Предприятия стабильно работает, выполняется большинство доводимых показателей, отсутствует текучка персонала, люди с желанием идут на работу. Это одно из немногих могилевских предприятий, которые имеют стабильную финансовую ситуацию. Все это было достигнуто благодаря одному человеку — директору предприятия, который всегда открыт для общения с коллективом, является грамотным управленцем, имеет глубокие технические познания и опыт, постоянно находится в курсе всех аспектов жизни предприятия, — так они написали в обращении.

В разговоре с журналистом TUT.BY работники были возмущены тем, что директора «буквально заставили написать заявление об уходе»:

— И ладно, если бы директор был плохой. Но кто как ни руководство холдинга должно видеть, из чего Тимофеев буквально за три года вытащил завод? Почему увольняют отличного специалиста, который смог сделать то, что не удалось его предшественникам? Кому он перешел дорогу? И, главное, кто придет вместо него?

К слову, обращения с просьбой вернуть руководителя работники ММЗ разослали уже после того, как Тимофеев покинул кресло директора. При этом он знал, что сотрудники в курсе его скорого ухода и что они собираются оспаривать это решение. Поэтому за несколько дней до окончания срока работы Тимофеев собрал коллектив, попросил ничего не предпринимать и в целом объяснил ситуацию.



Альберт Тимофеев. Фото: pronowosti.ru

— На тот момент я был главным руководителем. А главный руководитель, естественно, несет ответственность за все на предприятии — за порядки и беспорядки. Я собрал коллектив, чтобы была ясность и не было кривотолков, — я ведь слышу мнение коллектива. Поэтому я озвучил причину ухода и поблагодарил людей за их работу. Я сказал им честно, что решение я принял сам, пусть и вынужденное. Сотрудники сказали мне «спасибо» и поаплодировали, — рассказал Альберт Тимофеев TUT.BY.

На ММЗ Тимофеев проработал в общей сложности 5 лет. Сначала — ведущим инженером цеха производства осей, потом — главным металлургом, главным инженером. Руководил заводом он с конца декабря 2016-го. А с должности его «попросили».

— Я сам написал заявление об увольнении по соглашению сторон, но, как я говорил уже коллективу, это решение вынужденное. Меня просто поставили перед фактом, не назвав причин. Грубо говоря, «не сработаемся и все», — сказал Альберт Эдуардович. — Какие-то вакансии в холдинге мне не предлагали.

По словам Тимофеева, все его планы были связаны с заводом — и профессиональные, и жизненные. И когда его попросили уволиться, у него были предложения со стороны.

— Партнеры из России и Украины предлагали возглавить одно предприятие, другое, но где Могилев — а где Россия и Украина. Я люблю Беларусь, люблю свой город, поэтому зарубежные предложения не принял.

Теперь Тимофеев — учредитель нового промышленного предприятия, которое будет работать в Могилеве. Это предприятие металлургическое — по-другому быть не могло, ведь Тимофеев в этой сфере уже лет тридцать, с ней связаны весь его опыт, друзья, партнеры.

Работники ММЗ говорили, что после ухода Тимофеева важные партнеры завода либо заняли выжидательную позицию, либо отказались от сотрудничества — возможно, временно. Альберт Эдуардович об этом достоверно не знает. Объясняет, что большая часть партнеров ММЗ знала его и работала с ним и до этого завода. Но его место занял исполняющий обязанности директора, и к нему, скорее всего, относятся как к временщику — с ним было так же.

— Я тоже сначала был и. о. директора ММЗ, и первые месяца полтора мне пришлось убеждать партнеров словами и делами в том, что со мной и с заводом можно и нужно работать. Плюс тогда у завода были задолженности перед этими партнерами, перед банками. Если сейчас ситуация действительно такая [имеется в виду, что партнеры выжидают и ждут директора, а не и. о.], то она только подтверждает: текучка среди руководителей предприятия еще ни одно предприятие не укрепляло. Хотя некоторым, возможно, кажется, что если менять директоров почаще, то предприятие будет развиваться.

На обращение работников ММЗ отреагировала управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». В пресс-службе компании сообщили, что 3 декабря на завод приезжали специалисты холдинга, которые провели встречу с коллективом завода.

— На ней присутствовали около 100 сотрудников ММЗ. Собравшимся разъяснили, что Тимофеев сам обратился в управляющую компанию с заявлением на увольнение по соглашению сторон, которое и было удовлетворено. Сотрудников также проинформировали об итогах социально-экономического развития завода в январе-ноябре 2019 года. И в сравнении с аналогичным периодом прошлого года основные показатели, к сожалению, снизились. По итогам встречи ни одного вопроса, касающегося обращения, от сотрудников ММЗ не поступило, — рассказали в пресс-службе.

Что касается нового директора завода, то согласование его кандидатуры — на стадии завершения.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com