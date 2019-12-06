Полугодовая подписка на VOKA в подарок: начались продажи новых телевизоров Xiaomi Mi TV 4S

Xiaomi совместно с VOKA выводит на белорусский рынок новый «умный» телевизор – Mi TV 4S с функцией полного голосового управления. Партнерство двух брендов позволит пользователям оценить все технические опции устройства и получить бесплатный доступ к качественному контенту видеосервиса: каждый покупатель получит в подарок полугодовую подписку на пакет главных рейтинговых телеканалов на русском и английском языках.

Главная особенность телевизоров Mi TV 4S – голосовое управление и Google Assistant на русском языке. А система PatchWall предлагает быстрый и персонализированный доступ к контенту: автоматически дает рекомендации и сортирует специальные подборки видео, исходя из предыдущих и наиболее частых запросов пользователя. Именно благодаря этим функциям телевизоры Mi TV 4S позиционируются как «техника, которая понимает».

Бонусная подписка «VOKA ТВ» дает возможность в течение шести месяцев без ограничений смотреть более 100 рейтинговых каналов на разную тематику – общедоступный пакет белорусских программ, Euronews, MTV, History, Discovery, FOX, Eurosport, КХЛ, TV 1000, Amedia и другие.

Купить Xiaomi Mi TV 4S можно за 979,00 рублей при покупке 43” и за 1449,00 рублей при покупке 55” единовременным платежом и в рассрочку до 24 месяцев.

Также с 06.12 по 8.12 в VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall пройдет экспозиция «умный дом» от Xiaomi. На экспозиции представлена масштабная экосистема Xiaomi: от робота-пылесоса и электросамоката до настольных зеркал и дорожных подушек. Насладиться инновационными технологиями сможет любой желающий – вход свободный.