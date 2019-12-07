«Есть подвижки по компенсации». Семашко поведал о переговорах Лукашенко и Путина в Сочи

Источник материала: Tut.by

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря прошли в доброжелательном ключе и стороны нашли развязки по ряду вопросов. Об этом сообщил в эфире ОНТ посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До встречи в Сочи власти Беларуси и России согласовали 21 интеграционную дорожную карту. Сейчас остаются несогласованными 8 из 31 карт. Как сообщил Семашко, на прошедших переговорах удалось согласовать проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

«[По таможне] был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов», — завил посол.

Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа.

Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отметил Семашко.

В ближайшие два годы страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает «голубое топливо» за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко надеется, что с 2020 году Беларуси удастся «выйти на снисходящую траекторию» ценообразования.

Вопрос с компенсацией Беларуси убытков за российский налоговый маневр в нефтяной сфере, по словам дипломата, может быть полностью решен после унификации налогового законодательства, то есть к 1 января 2022 года.

Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти Беларуси и России нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, речь идет о пересмотре ценообразования на нефть для белорусских НПЗ и выплат премий российским нефтяным компаниям.

Владимир Семашко также сказал, что президенты «нашли развязки» по чувствительным для Беларуси вопросам, касающимся снятия ограничений на поставки продовольствия в Россию.

«Президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Беларуси, чтобы найденный компромиссный вариант оформили и прописали в дорожной карте. Я считаю, это серьезная подвижка», — сказал посол.

Что касается промышленности, то Минск и Москва определились с методикой, перечнем документов, которые исключат дискриминацию белорусских заводов на российском рынке. По словам посла, президенты сделали соответствующие поручения министерствам экономики и промышленности двух стран, чтобы они доложили о проделанной работе через две недели.

Очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

7−8 декабря в Минске прошли уличные акции протеста против углубленной интеграции с Россией.