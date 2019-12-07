ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Есть подвижки по компенсации». Семашко поведал о переговорах Лукашенко и Путина в Сочи

08.12.2019 21:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря прошли в доброжелательном ключе и стороны нашли развязки по ряду вопросов. Об этом сообщил в эфире ОНТ посол Беларуси в Москве Владимир Семашко.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До встречи в Сочи власти Беларуси и России согласовали 21 интеграционную дорожную карту. Сейчас остаются несогласованными 8 из 31 карт. Как сообщил Семашко, на прошедших переговорах удалось согласовать проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб.

«[По таможне] был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов», — завил посол.

Ранее в числе несогласованных назывались и документы по самым сложным вопросам — по рынкам нефти и газа.

Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в течение недели, отметил Семашко.

В ближайшие два годы страны намерены выйти на равные цены на газ. Сейчас Беларусь покупает «голубое топливо» за 127 долларов за тысячу кубометров. Но Минск хочет снизить стоимость в 2 раза, то есть получить цену на газ «на уровне близлежащей Смоленской области плюс транспортировка». Владимир Семашко надеется, что с 2020 году Беларуси удастся «выйти на снисходящую траекторию» ценообразования.

Вопрос с компенсацией Беларуси убытков за российский налоговый маневр в нефтяной сфере, по словам дипломата, может быть полностью решен после унификации налогового законодательства, то есть к 1 января 2022 года.

Однако чтобы ситуация в ближайшие два года существенно не ухудшилась для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, власти Беларуси и России нашли варианты, которые позволят частично компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. В частности, речь идет о пересмотре ценообразования на нефть для белорусских НПЗ и выплат премий российским нефтяным компаниям.

Владимир Семашко также сказал, что президенты «нашли развязки» по чувствительным для Беларуси вопросам, касающимся снятия ограничений на поставки продовольствия в Россию.

«Президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Беларуси, чтобы найденный компромиссный вариант оформили и прописали в дорожной карте. Я считаю, это серьезная подвижка», — сказал посол.

Что касается промышленности, то Минск и Москва определились с методикой, перечнем документов, которые исключат дискриминацию белорусских заводов на российском рынке. По словам посла, президенты сделали соответствующие поручения министерствам экономики и промышленности двух стран, чтобы они доложили о проделанной работе через две недели.

Очередная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина намечена на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

7−8 декабря в Минске прошли уличные акции протеста против углубленной интеграции с Россией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 декабря прошли в доброжелательном ключе и стороны нашли развязки по ряду...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Национальное единство от Северинца до Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика