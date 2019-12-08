Семашко рассказал о белорусско-российских переговорах в Сочи

На переговорах в Сочи Беларусь и РФ согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, таможенной деятельности. Они приняли ряд значительных решений в вопросах цены на нефть, налогового маневра, продоольственных поставк и других.

Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, передает БЕЛТА .

Стороны полностью согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.

По словам Семашко, премьеры 6 декабря на встрече премьеры констатировали, что «нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии».

«Самое главное, премьеры провели ревизию, что сделано, что не сделано, они не ставили задачу найти абсолютную развязку по оставшимся дорожным картам. Это уже делали президенты 7 декабря», - рассказал Семашко.

Посол отметил, что переговоры прошли предметно, а президенты на встрече 7 декабря решили вопрос по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. «Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», - сказал Семашко.

Налоговый маневр

По словам посла, также найдены подходы к решению вопроса о компенсации издержек из-за налогового маневра, проводимого в России в нефтяной сфере. Он назвал этот вопрос наисложнейшим в двусторонних отношениях.

«Пока мы не договоримся по унификация налогового законодательства, невозможно будет развязать этот вопрос, - сказал он. - Поэтому там сроки несколько сдвинуты еще на один год. Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились».

По словам Семашко, главы государств нашли «определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны».

Цена на нефть

В число вопросов входит цена на нефть, выплаты премиальных российским компаниям. «Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно», - сказал Семашко.

Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, президенты нашли определенные развязки, которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра.

Снятие ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию.

Стоимость российского газа для Беларуси должна быть согласована в ближайшие две недели.

Беларусь рассчитывает, что Россия заплатит ей компенсацию за поставки загрязненной нефти в количестве 70 млн долларов.

Посол напомнил, что по итогам предыдущего раунда переговоров на уровне премьер-министров 19 ноября были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31. Таким образом, остаются несогласованными 8 дорожных карт, подытожил Семашко.