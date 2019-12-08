Снять «однушку» можно от $150, а «трешку» — от $500. Репортаж из первого арендного дома в «Великом камне»

«Мы рассчитываем, что в будущем в парк будут приезжать семьями»

Строительство первого жилого дома в индустриальном парке «Великий камень» началось в ноябре 2018 года. Чуть меньше, чем через год, дом был введен в эксплуатацию, а заселение жильцов началось в середине октября.

— Этот дом строился как арендное жилье для тех, кто работает в индустриальном парке, и некоторые сотрудники уже отпраздновали новоселье, — рассказала пресс-секретарь администрации «Великого камня» Ольга Рудая. — В первую очередь это жилье интересно для тех, кто раньше снимал в Минске квартиру. Конечно, здесь арендовать апартаменты будет и выгоднее, и удобнее. Все-таки тот факт, что не нужно будет тратить время на дорогу, играет огромную роль. В дальнейшем в парке будут построены еще жилые дома с арендными квартирами для работников — сейчас идет разработка проектов.

Всего в первом жилом доме парка 8 секций, включающих 156 квартир, и практически все уже распределены. Несмотря на то, что здание не претендует на звание высотки (5-6 этажей), в каждом подъезде есть лифт. Обслуживает дом, как и всю недвижимость в «Великом камне», «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка».