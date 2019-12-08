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Снять «однушку» можно от $150, а «трешку» — от $500. Репортаж из первого арендного дома в «Великом камне»
09.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Арендные квартиры в «Великом камне» оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Интерьер внутри впечатляет простотой и функциональностью. Что уж и говорить о больших балконах с панорамным остеклением. Тогда почему далеко не все сотрудники парка стремятся получить такое жилье? Подробный репортаж из первого арендного дома в индустриальном парке.
«Мы рассчитываем, что в будущем в парк будут приезжать семьями»
Строительство первого жилого дома в индустриальном парке «Великий камень» началось в ноябре 2018 года. Чуть меньше, чем через год, дом был введен в эксплуатацию, а заселение жильцов началось в середине октября.
— Этот дом строился как арендное жилье для тех, кто работает в индустриальном парке, и некоторые сотрудники уже отпраздновали новоселье, — рассказала пресс-секретарь администрации «Великого камня» Ольга Рудая. — В первую очередь это жилье интересно для тех, кто раньше снимал в Минске квартиру. Конечно, здесь арендовать апартаменты будет и выгоднее, и удобнее. Все-таки тот факт, что не нужно будет тратить время на дорогу, играет огромную роль. В дальнейшем в парке будут построены еще жилые дома с арендными квартирами для работников — сейчас идет разработка проектов.
Всего в первом жилом доме парка 8 секций, включающих 156 квартир, и практически все уже распределены. Несмотря на то, что здание не претендует на звание высотки (5-6 этажей), в каждом подъезде есть лифт. Обслуживает дом, как и всю недвижимость в «Великом камне», «Компания по управлению недвижимостью индустриального парка».
Пока в парке нет школ и детских садов, но их строительство в «Великом камне» запланировано. По словам Ольги, произойдет это ближе к 2025 году, когда в парке появится целый жилой квартал. А необходимые объекты социальной инфраструктуры для жильцов дома появятся в ближайшее время.
— Мы рассчитываем на то, что в будущем в парк будут переезжать семьями, — рассказала Ольга. — Вся необходимая инфраструктура — школы, детские сады, магазины – в «Великом камне» будут .
В этом доме на первом этаже планируется размещение социально значимых объектов инфраструктуры: аптеки, магазина, парикмахерской, отделения почты и ЖКХ. Точных сроков, опять же, назвать сейчас нельзя, так как все зависит от того, когда будет заключен договор аренды и оборудовано помещение. Но магазин продовольственных товаров должен открыться скоро.
Сколько стоят квартиры и за что такие деньги
Для сотрудников Парка стоимость аренды однокомнатной квартиры — от $150 в месяц, двухкомнатной квартиры — от $300 в месяц, трехкомнатной — от $500. Цены, надо сказать, немного удивляют — они практически сравнимы со столичными. Однако вопросы отпадают сами собой, как только заходишь в квартиру.
Первое, на что невозможно не обратить внимания — высота потолков 3 метра. Казалось бы, небольшая разница в 30 сантиметров, но она играет огромную роль в восприятии пространства.
Все квартиры сдаются с отделкой и всей необходимой техникой и мебелью. При этом заметно, что сделан ремонт качественно, установленная бытовая техника — популярных брендов.
Цветовая гамма в оформлении интерьера выбрана нейтральных оттенков. Стены оштукатурены и покрашены в белый цвет, мебель выбрана в белом и сером цвете.
На кухне уже установлен кухонный гарнитур с духовкой и индукционной плитой. Здесь же стоит большой двухкамерный холодильник. При этом интересно, что за счет высоты потолков в кухонном гарнитуре предусмотрен дополнительный ярус шкафчиков, куда жильцы смогут положить то, чем они редко пользуются. Для того, чтобы было удобно добираться до этих шкафчиков, в каждой квартире есть специальная стремянка.
— Это жилье по сути является общежитием элитного типа для сотрудников парка, — рассказала специалист отдела коммерческого обслуживания «Компании по развитию индустриального парка» и по совместительству один из первых жильцов дома Юлия. — Будущим жильцам действительно предоставляется все необходимое, вплоть до ершиков и мусорных баков.
— Я переехала сюда совсем недавно, и мне очень нравится, — продолжила экскурсию Юлия. — Здесь очень тихо и спокойно. По соседству живут коллеги, поэтому при необходимости всегда можно обратиться к ним за помощью.
В Минск езжу только по выходным. Если нужны продукты или что-то еще, то можно пойти в магазин в строительном городке или поехать в Сокол. Дорога до Сокола на автобусе занимает всего 10 минут. Кроме того, уже меньше месяца осталось до открытия магазина в нашем доме, поэтому и эта проблема будет решена. С парикмахерской также уже заключен договор, и на данный момент они занимаются переоборудованием пространства.
— Что касается цен, то как опытный арендатор, могу сказать, что в Минске сложно
Особенности дома: геотермальные источники и пункт охраны в каждом подъезде
Изначально был разработан дизайн-проект квартир, где было продумано все вплоть до мелочей. Однако в дальнейшем были внесены некоторые корректировки.
— В основном все сделано в духе минимализма, чтобы человек мог что-то добавить сам, — рассказала Юлия. — В договоре прописано, что жилец имеет право изменять интерьер квартиры, если он перед выселением все вернет в первоначальный вид. Но на самом деле не хотелось бы видеть какое-либо кардинальное переоборудование в этих квартирах. С другой стороны, повесить полочку или картину можно без проблем — на это ограничений нет никаких. Как, например, и карниз на кухне — сейчас он там не предусмотрен.
В двухкомнатной квартире есть два санузла, что, конечно, очень удобно. Но больше всего здесь впечатляет балкон с двумя входами: из кухни и гостиной. Помимо высоких потолков, большую роль играет и ширина балкона — около 2 метров. В таком помещении с панорамными окнами не хочется устраивать кладовку, сюда так и просится зона отдыха с мягкими креслами и журнальным столиком.
Еще одна особенность дома — система отопления и горячего водоснабжения на геотермальных источниках. Горячая вода подается в квартиры с помощью водно-теплового насоса.
Очень много внимания уделено безопасности. По периметру всего дома установлено видеонаблюдение, квартиры оборудованы видеодомофонами. На первом этаже в каждом подъезде есть пункт охраны.
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Снять «однушку» можно от $150, а «трешку» — от $500. Репортаж из первого арендного дома в «Великом камне»
Арендные квартиры в «Великом камне» оборудованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Интерьер внутри впечатляет простотой и функциональностью. Что уж и...
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