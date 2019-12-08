Проблемы с демографией и международные сделки: с чем скоро столкнутся риэлтеры. Итоги конференции «Недвижимость и интернет — 2019»

Спикер отметила, что белорусский рынок недвижимости находится на последнем месте в Европе по индексу JLL и 88-м из 100 в мире (рядом с Ганой, Нигерией и Пакистаном).

Одной из главных проблем на белорусском рынке является рост незащищенности имущественных прав граждан.

— Ежегодно порядка 150 сделок в стране в судебном порядке признаются недействительными. Хотя количество таких сделок с участием риэлтерских компаний на порядок ниже — за 10 последних лет было 7, — дополнила спикер.

Она также отметила, что на рынке недвижимости редко появляются новые онлайн-сервисы.

— При общем тренде развития цифровой экономики в Беларуси наша отрасль, к сожалению, значительно отстает от других областей, — уточнила Юлия.

В то же время, группа компаний «Твоя столица» имеет ряд собственных разработок. Одни из них осуществлялись для внутренних целей компании, где она выступала и разработчиком, и собственником. В других разработках имела большой опыт работы. В третьих сама являлась разработчиком.

В текущем году компания одна из первых на рынке вошла в число авторизованных посредников. Разработчиком программы явилось ГУП «Национальное кадастровое агентство». Сейчас АН «Твоя столица» не только отправляет в электронном виде документы на госрегистрацию прав собственности. Она пошла дальше и получила лицензию на удостоверение внешней формы электронного документа. Это позволило агентству выдавать свидетельства о праве собственности на объекты в своем офисе.

— Это огромный плюс для клиентов и хороший толчок для развития риэлтерской деятельности и автоматизации процессов. Но есть и большая проблема, с которой мы столкнулись – это сроки получения документов, — сказала Шаброва.