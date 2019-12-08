|
Проблемы с демографией и международные сделки: с чем скоро столкнутся риэлтеры. Итоги конференции «Недвижимость и интернет — 2019»
09.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
— Данные конференции стали традиционными и с каждым годом собирают все больше и больше участников. В мире стремительно развиваются информационные технологии. Наша компания «РиэлтБай» тоже не стоит на месте. Мы тесно работаем с
Наши усилия в большей степени охватывают технологическую сторону развития. Но в целом риэлтерская деятельность многогранна и требует постоянного улучшения качества услуг. Если все риэлтеры будут работать над этим, а мы в этом будем им помогать, то я думаю, что риэлтерский бизнес будет развиваться и оставаться прибыльным, — сказал, открывая конференцию, директор портала Realt.byАлександр Мартыненко.
Автоматизируем бизнес-процессы и увеличиваем эффективность работы
Опытом IT-разработок группы компаний «Твоя столица» поделиласьруководитель Центра компетенций риэлтерской компании Юлия Шаброва.
Сначала спикер охарактеризовала рынок недвижимости Беларуси и акцентировала внимание на том, что в настоящее время на нем превалирует бумажный документооборот.
— Если внутри каждой риэлтерской организации существуют какие-то разработки по автоматизации, то между агентствами недвижимости и госструктурами вся переписка ведется в основном на бумаге, что не обеспечивает должной сохранности персональных данных при подготовке и проведении сделки, — уточнила Юлия.
Спикер отметила, что белорусский рынок недвижимости находится на последнем месте в Европе по индексу JLL и 88-м из 100 в мире (рядом с Ганой, Нигерией и Пакистаном).
Одной из главных проблем на белорусском рынке является рост незащищенности имущественных прав граждан.
— Ежегодно порядка 150 сделок в стране в судебном порядке признаются недействительными. Хотя количество таких сделок с участием риэлтерских компаний на порядок ниже — за 10 последних лет было 7, — дополнила спикер.
Она также отметила, что на рынке недвижимости редко появляются новые онлайн-сервисы.
— При общем тренде развития цифровой экономики в Беларуси наша отрасль, к сожалению, значительно отстает от других областей, — уточнила Юлия.
В то же время, группа компаний «Твоя столица» имеет ряд собственных разработок. Одни из них осуществлялись для внутренних целей компании, где она выступала и разработчиком, и собственником. В других разработках имела большой опыт работы. В третьих сама являлась разработчиком.
В текущем году компания одна из первых на рынке вошла в число авторизованных посредников. Разработчиком программы явилось ГУП «Национальное кадастровое агентство». Сейчас АН «Твоя столица» не только отправляет в электронном виде документы на госрегистрацию прав собственности. Она пошла дальше и получила лицензию на удостоверение внешней формы электронного документа. Это позволило агентству выдавать свидетельства о праве собственности на объекты в своем офисе.
— Это огромный плюс для клиентов и хороший толчок для развития риэлтерской деятельности и автоматизации процессов. Но есть и большая проблема, с которой мы столкнулись – это сроки получения документов, — сказала Шаброва.
Электронная регистрация подразумевает, что клиент в считанные секунды после госрегистрации сделки и права собственности на объект получает на руки правоустанавливающий документ. Сегодня эта процедура занимает целый день.
— Поэтому сейчас мы ведем переговоры с НКА, чтобы собственники могли получать свидетельства о госрегистрации хотя бы в течение одного часа, — дополнила Юлия.
На сегодняшний день АН «Твоя столица» выдало порядка 30 свидетельств.
— Это не много, но мы сознательно приостановили этот процесс, потому что поняли, что ценность этой услуги для потребителя пока не высока, — ответила на вопрос Юлия Шаброва.
Группа компаний «Твоя столица» выступила разработчиком еще одного продукта — автоматизированного рабочего места риэлтера, который тесно связан с другим продуктом — Электронным реестром договоров на оказание риэлтерских услуг (разработчик — Национальный центр электронных услуг). Электронный реестр позволит систематизировать госрегистрацию договоров, перевести их в цифровую форму и получать риэлтерской компании информацию, необходимую для совершения сделки, из различных государственных информационных ресурсов.
О практике разработки информационных ресурсов, в частности, CRM-системы, рассказала Ирина Русева, руководитель направления IT-разработок АН «Твоя столица». Собственный продукт был разработан в компании 9 лет назад.
— Мы прошли достаточно сложный путь, потому что сегодня на рынке существует очень много современных CRM-систем, к которым можно подключаться и работать, не прилагая особых усилий. Но все эти 9 лет мы убеждаемся в том, что выбранный нами путь был правильный, — сказала спикер.
В начале пути это было обусловлено спецификой процессов компании, которая работает в разных сегментах рынка, каждый из которых имеет свои особенности. CRM-система позволяет более тонко и глубоко чувствовать и понимать специфику каждого направления работы компании и быстро создавать новые продукты и внедрять их в практику. Также она помогает компании без привлечения сторонних аналитиков определять более слабые места, над усовершенствованием которых надо работать.
CRM-система также позволяет быстро генерировать и фиксировать обращения из разных каналов (порталов, социальных сетей), незамедлительно получать обратную связь и поддерживать базы в актуальном состоянии, в том числе по спросу по всем сегментам рынка и получать дополнительную связь с клиентами.
В новой CRM-системе, запущенной в компании в этом году, появились правила работы по объектам и заявкам.
— Мы приучаем наших сотрудников планировать работу с клиентами и фиксировать ее. Это позволяет оценивать загрузку наших агентов и помогать им в работе, — дополнила Ирина.
В компании также создан продукт — сайт по жилой и коммерческой недвижимости, путеводитель по новостройкам Prometr.by. Здесь можно получить не только полную информацию по новостройкам, но и обратную связь с девелоперами.
Что дают виртуальные туры
Cоучредитель АН «Авангард Недвижимость» Евгений Хлопецкий поделился опытомпрофессиональной интерьерной фотосъемки, которая используется в компании в рекламных целях с первого дня ее работы на рынке.
— Требовательность продавцов и покупателей недвижимости постоянно растет. Они хотят осматривать и оценивать недвижимость, тратя на это как можно меньше времени, — сказал Евгений. — Как нельзя лучше для этого подходит технология VR-туров.
Спикер рассказал, что в агентстве используют технологию Matterport. Камера позволяет сканировать пространство с точностью 99%. В итоге получается очень хорошего качества объемное изображение. Благодаря Matterport пользователь получает эффект от просмотра жилого помещения так, если бы он реально путешествовал по квартире или коттеджу.
Например, съемка квартиры типовых потребительских качеств длится 40-50 минут, коттеджа — 2-3 часа.
— Но если объект не подготовлен или его готовит к съемке клиент — это уже совсем другие сроки, — уточнил Евгений, отвечая на вопросы участников конференции.
Объект можно осматривать в двух режимах: в очках виртуальной реальности — с полным погружением в просмотр — и на компьютере, планшете или смартфоне. Второй режим для просмотра объекта также очень удобен, поскольку в отличие от фотографий позволяет видеть целиком всю квартиру, а не отдельные ракурсы.
Технология Matterport имеет неоспоримые плюсы. Сегодня в Минске продается около 7 тыс. квартир. Если объявление размещено с VR-туром, то есть большая вероятность того, что объект заинтересует гораздо больше потенциальных покупателей, которые захотят его реально посмотреть. Эта услуга особо востребована иногородними и иностранными покупателями.
— В нашем агентстве есть примеры сделок, в которых решение о покупке было принято клиентами на основании просмотра тура. Квартиру посетили только для того, чтобы удостовериться, что все действительно соответствует реальности, — дополнил соучредитель агентства.
Однако при работе с Matterport есть немало сложностей. Во-первых, это дорогостоящая технология, и не на всех площадках есть возможность разместить VR-тур. Сам объект требует серьезной подготовки к съемке, а сайт компании – доработки. Но, самое главное, не факт, что дополнительные расходы компании помогут привлекать к объектам большее количество потенциальных покупателей и увеличивать продажи.
Привлекать к съемке подрядную организацию или агентству самостоятельно заниматься этой работой — каждый решает эту задачу сам.
— Но не факт, что брать специалиста в штат компании — это выгодно. Сначала надо кого-то научить пользоваться всей этой техникой, а потом делать монтаж, размещать на ресурсе и т.д. Это сложный бизнес-процесс. Никто не даст гарантии, что агентству он по карману, — высказал свою точку зрения Евгений.
Хоум-стейджинг, или Как продать квартиру дороже
Учредитель Optimum Development Петр Емельянов поделилсяпрактическим опытом компании по подготовке квартиры к быстрой и успешной продаже.
Секрет фирмы в том, что она приобретает на рынке жилые помещения в плохом состоянии, значительно повышает их ликвидность и продает по более высокой – примерно на 10-19% дороже — цене. При этом срок экспозиции квартиры составляет в среднем 9 дней, а расторжения договоров на практике и вовсе не было.
— Мы, как юрлицо, быстро покупаем объект в собственность, улучшаем его характеристики, делаем оптимально привлекательным в соотношении цена–качество (ремонт), создаем атмосферу, организуем эффективную рекламу, правильно формируем цену, организуем показы, ведем переговоры и быстро и выгодно продаем. Сроки продажи сокращаются на 75%, — поделился опытом Петр.
В подготовку квартиры к продаже входят ремонтные работы внутри объекта, благоустройство вне жилого помещения, меблировка, декорирование и «вишенки на торте» — какие-то приятные мелочи в помещении, создающие комфорт и уют (например, домашние тапочки).
При этом ремонт делается без каких-либо излишеств: на полу — ламинат класса 32, потолок — натяжной или под окраску, стены — под обои европейского качества, стеклопакеты, новые розетки и выключатели, стильные межкомнатные двери, металлические входные, в санузлах на полу — керамическая плитка, стены окрашены, новая сантехника.
Ремонт помещений компания Optimum Development выполнят сама. Стоимость ремонта с материалами и работой «под ключ» - в среднем 229 руб./кв.м. Например, ремонт двухкомнатной квартиры обходится порядка $4900.
На ликвидность квартиры оказывает влияние и состояние подъезда.
— Поэтому если вы хотите продать квартиру дороже, вам надо сделать ремонт в подъезде, подключив к нему жильцов, — уточняет Петр.
Чаще всего в меблировке компания использует скандинавский стиль и создает атмосферу свежести, новизны и комфорта.
— Мы стараемся сделать универсально привлекательное жилье, не делая акцент на личные предпочтения конкретного человека, — дополняет спикер. — Декорирование помогает оживить пространство, и его нельзя сбрасывать со счетов.
Optimum Development работает в партнерстве с инвесторами и при покупке жилья пользуется услугами риэлтеров, которые оплачиваются дополнительно.
Реестр цен модернизируют под потребности пользователей
Руководитель проекта по модернизации реестра цен, бизнес-аналитик ГУП «Национальное кадастровое агентство» Павел Отчикнапомнил, что реестр цен содержит информацию о зарегистрированных сделках купли-продажи земельных участков, капитальных строений, изолированных помещений и незастроенных земельных участков и ценах на них. Важно, что ресурс не содержит никакой персональной информации.
— Реестр цен — это государственный информационный ресурс, и многие пользуются этой информацией. В этом году начаты работы по модернизации реестра, которые направлены на повышение качества информации и упрощение для пользователей работы на нем, — сказал Павел.
Спикер рассказал, что реестр цен пополнится системой маркировки, карточкой сделки купли-продажи, личным кабинетом пользователя и новыми правилами формирования цен.
Так, например, система маркировки направлена на то, чтобы выделить объекты с определенными условиями. Всего использовано порядка 40 маркеров.
— Например, мы маркируем сделки, которые были совершены с долями либо в периоды нестабильной финансовой ситуации на рынке, либо когда у жилого дома появились дополнительные постройки, что может существенно увеличивать цену сделки, — уточнил бизнес-аналитик.
Один из самых важных маркеров обращает внимание на то, что информация по объекту в реестре представлена неполная или недостоверная либо не соответствует рыночным условиям.
Новая версия реестра позволит пользователю самостоятельно управлять доступом к информации, подключать дополнительных пользователей, менять тарифный план без участия операторов НКА.
Что касается правил формирования цен, то они пересмотрены в зависимости от того, как за последние годы поменялся рынок, как изменилось законодательство и как в настоящее время совершаются сделки.
Новая версия ресурса находится в тестовом режиме и в январе 2020 года будет доступна пользователям.
В Беларуси создана технология для проведения трансграничных сделок
Директор по развитию Международной платформы недвижимости Realting.comАлена Мартыненко обратила внимание на то, что информационные технологии уже очень сильно изменили мир, привели к глобализации финансов и других сфер, а также к миграции населения. Все эти необратимые процессы оказывают свое влияние на рынки недвижимости.
Спикер рассказала, что в настоящее время в Беларуси проживает почти 25 тыс. иностранных мигрантов из более чем 40 стран, в числе которых граждане России, Туркменистана, Украины, Италии, занимающие первые строчки в ТОП-20 зарубежных стран.
— Сейчас в ТОПе по запросу «
На портале Realt.by тоже есть доля зарубежного трафика. В ТОП стран, граждане которых интересуются белорусской недвижимостью, входят Россия, Украина, США, Германия, Польша, Литва, Казахстан и Израиль.
Алена акцентировала внимание на том, что в Беларуси уже есть опыт покупки недвижимости иностранцами, и этот процесс будет развиваться.
— Я думаю, что вы присоединитесь к этому процессу, потому что это неизбежно, и это наше будущее. Для этого уже созданы и технологии, — дополнила Алена.
Что касается белорусов, то они также достаточно активно покупают недвижимость за рубежом. Анализ статистики запросов в Google и Yandex белорусских граждан по покупке недвижимости за рубежом показывает, что эта цифра постоянно растет. Сегодня она достигла уже 2 млн запросов.
Так, в частности, белорусы предпочитают покупать недвижимость в Польше. Эта страна по количеству запросов занимает 4-е место. Размер вознаграждения польских агентств недвижимости за услуги составляет от 2,5% до 3,5% от суммы сделки (чаще 3%).
— Рост спроса на польскую недвижимость со стороны инвесторов из Украины и Беларуси — это еще один заметный тренд. Польские агентства уже получили от $6,5 до $8,5 млн комиссии от белорусских и украинских покупателей, — сказала Алена.
Спикер проинформировала, что во всем мире ежемесячно примерно 250 млн человек ищут недвижимость на рубежом. Порядка 2 млрд долларов комиссии недополучают агентства недвижимости, неэффективно работающие с зарубежными покупателями.
Особенно активно с зарубежными покупателями работают риэлтерские компании США. Для этого в стране создаются различные новые технологии.
Подобная технология — Международная платформа недвижимости Realting.com, позволяющая работать с трансграничными сделками, создана и в Беларуси.
— Уже сегодня даже самые маленькие белорусские агентства недвижимости могут пользоваться данной технологией, продавать недвижимость по всему миру и искать покупателей. Надежные отношения с зарубежными партнерами уже выстраиваются, — дополнила Алена.
Спикер отметила, что на развитие рынков влияют различные факторы. Одни из самых важных — демография и миграция. Если в прошлом году в стране отмечено снижение проживающего в стране населения, то в двух городах Беларуси зафиксирован естественный прирост — это Брест и Гродно.
Аналитик выделила стареющие города с низкой долей рождаемости детей и покупателей жилья сегодня — Борисов, Бобруйск, Орша и др. На развитие этих городов большое влияние оказывает Минск, который притягивает к себе местных жителей небольших районных центров.
Более оптимистично складывается ситуация в Минске, Гродно и Бресте. Они отличаются не только активными рынками с большим количеством покупателей, но и большой рождаемостью. Эти города притягивают к себе жильцов из других населенных пунктов страны.
Говоря о средней стоимости жилья, аналитик отметила, что за год она выросла на 3-5%. Хотя, например, в Витебске рост цен составил более 10% за счет того, что в предыдущие годы в этом областном городе было отмечено резкое падение цен.
Як рабiць паспяховыя праекты ў медыя
Менеджэр камерцыйных спецпраектаў партала «Наша нiва» Ягор Хаванскi раiць: для таго, каб праект стаў паспяховым, трэба знайсцi «сваю» аудыторыю. Перад тым, як планавать тую цiiншую рэкламную кампанiю ў медыя, трэба абавязкова вывучыть гэты iнтэрнэт-партал. Калi гэтага не зрабiць, то ёсць вялiкая верагоднасть таго, што вы не атрымаеце таго вынiку, якога чакалi.
— Згодна з гэтым, спецпраект мусiць адпавядаць цiкаўнасцям аудыторыi партала iяго стылiстыцы. Бо будзе дзiўна выглядаць, калi на партале пра тэхналогii з’явiцца матэрыял пра асаблiвасцi нерухомасцi. Хаця гэта ў асобных выпадках можа спрацавать як нейкi ваў-эфект, нечаканы для чытачоў партала, — сказаў Ягор.
Пры падрыхтоўцы матэрыялаў трэба абавязкова прыслухоўвацца да парад рэдактараў, журналiстаў i менеджэраў партала, якiя добра ведаюць сваю аудыторыю iмогуць параiць, што спрацуе лепш.
Рэкламны матэрыял павiнен адпавядаць мэтам заказчыка.
— Калi вы жадаеце напiсаць артыкул пра нерухомасць, то можаце распавядаць у iм пра ТОП-10 самых танных кватэр, дамоў, катэджаў. Калiж вы хочаце павысiць iмiдж сваёй кампанii, то гэта можа быць адукацыйны, культурны цi забаўляльны праект. Калi жадаеце расказаць пра акцыi, паслугi, то ў дадзеным выпадку нiчога найлепшага, як напiсаць рэкламны iнфармацыйны тэкст, для вас не будзе, — адзначыў менеджэр камерцыйных спецпраектаў партала «Наша нiва».
Калi вам хто-небудзь паабяццае, што пасля выхаду рэкламнага матэрыялу у вас адразу павысяцца продажы, не верце.
— Гэта проста дэмагогiя. Чалавек за 10 хвiлiн не прымае рашэнне набываць нерухомасць цi не. Ад моманту чытання артыкула да пакупкi кватэры могуць прайсцi тыднii нават месяцы, — удакладнiў Ягор Хаванскi.
Статыстыка паказала, што за год (з 1 снежня 2018 па 1 снежня 2019 года) ад карыстальнiкаў на партал паступiла 3748 скаргаў на няякасныя фотаздымкi, недакладныя характарыстыкi аб’ектаў, iх адрас, апiсанне iiнш. Аднак ад агульнай колькасцi скаргаў абгрунтаванымi былi толькi 27,6%.
Сярод абгрунтаваных па продажы нерухомасцi паступiла 298 скаргаў, па арэндзе — 27, што значна меньш па прычыне таго, што такая магчымасць напiсаць скаргу з’явiлася ў карыстальнiкаў сайта не так даўно.
За мiнулы год на 61 агенцтва нерухомасцi паступiла ад 1 да 31 абгрунтаванай скаргi. Найбольшая iх колькасць прыйшлася на тыя кампанii, якiя размясцiлi больш за iншых аб’яў.
Сярод самых распаўсюджаных прычын напiсання скаргаў былi: недакладныя параметры памяшканняў — 73 скаргi, няякасныя фотоздымкiiвiдэаролiкi— 71 скарга, недакладныя адрасы — 42.
Сталiчнае агенцтва нерухомасцi «Час Пик», якое не мела нiводнай абгрунтаванай скаргi, размясцiла на партале Rеalt.by найбольшую колькасць аб’яў па жылой нерухомасцi— у сярэднiм каля 400 штомесяц. Як пераможца, агенцтва ўзнагароджана дыпломам i сертыфiкатам на размяшчэнне на партале Rеalt.by нацiўнага рэкламнага артыкула и падарункам ад партнёра канферэнцыi - кампаніі "Авангард Лізінг".
Таксама дыпломам i сертыфiкатам ўзнагароджана АН «Твая сталiца» за адсутнасць абгрунтаваных скарг з 1 снежня 2018 па 1 снежня 2019 года i штомесяц размяшчала на карпаратыўным сайце и сайце Realt.by больш за 400 аб’яў па арэндзе нерухомасцi.
Более 10 лет ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ финансирует приобретение недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса на территории Республики Беларусь:
• без ограничений по месту нахождения недвижимости
• без минимальной стоимости объектов недвижимости
АВАНГАРД ЛИЗИНГ- это:
• Независимые источники финансирования
• Быстрые сроки рассмотрения
• Лучшие сроки лизинга на рынке
• Не нужна оценка предмета лизинга
• Бесплатная юридическая экспертиза и сопровождение сделки в БРТИ
ЧЕМ ВЫГОДЕН ЛИЗИНГ ДЛЯ КЛИЕНТА?
• Неизменные равномерные платежи в течение всего срока лизинга
• Возможность улучшения объекта «под себя»
• Ускоренная амортизация недвижимости в лизинге
• Длительные сроки лизинга – доступные платежи, сравнимые с арендой
• Налоговые льготы
• Досрочный выкуп предмета лизинга с уменьшением цены договора
• Возможность изменения графика платежей в течении срока лизинга
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблемы с демографией и международные сделки: с чем скоро столкнутся риэлтеры. Итоги конференции «Недвижимость и интернет — 2019»
6 декабря в Минске прошла 9-я ежегодная конференция «Недвижимость и интернет — 2019», по традиции организованная порталом Realt.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)