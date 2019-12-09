|
Часть квартир комплекса Oosten в Бруклине будет токенизирована посредством платформы UPRETS
10.12.2019 13:50 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Источник материала: Строительство и недвижимостьЦифровизация объектов недвижимости становится реальностью. Компания UPRETS работает над токенизацией отдельных апартаментов на территории комплекса Oosten в бруклинском районе Уильямсберг. Кондоминиум из 216 квартир станет первым в истории объектом недвижимости, токенизированным платформой UPRETS. Нью-Йорк всегда являлся весьма обширным рынком недвижимости и остается им, даже невзирая на кризис 2008 года. Люксовый проект Oosten включает квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, способные удовлетворить потребности самых разнообразных покупателей. Застройщиком кондоминиума выступает компания XIN Development Group International. Комплекс расположен в самом сердце Бруклина. На сегодняшний день этот район считается самым привлекательным субрынком большого Нью-Йорка.
Для содействия процессу токенизации объектов недвижимости специалисты UPRETS разработали эксклюзивный блокчейн, консорциум-чейн X-BOLT, и межчейновую технологию. Все токены, выпущенные посредством платформы UPRETS, определяемой смарт-контрактами, будут предоставлять частичное право собственности на отдельные квартиры комплекса Oosten. Cмарт-контракты на базе X-BOLT управляют поведением токенов как при первичном предложении, так и в сценариях внешнего обращения.
Межчейновая структура UPRETS гарантирует прозрачность потока информации, проходящего через публичные блокчейны. Эффективность обеспечивается за счет протокола OmniLayer, способного адаптироваться к основным биржевым площадкам и позволяющего осуществлять трейдинговые операции в круглосуточном режиме. С другой стороны, эксклюзивный чейн, X-BOLT, не только гарантирует, что доступ к подробной информации о смарт-контрактах и подтверждению транзакций получают только авторизованные узлы.
Посредством независимых узлов X-BOLT генерирует публичные/частные ключи для потенциальных инвесторов. Чейн сохраняет конфиденциальность и предоставляет доступ к частной контрактной информации только проверенным лицам. Этим X-BOLT отличается от публичных чейнов эфириума, с помощью которого доступ ко всем смарт-контрактам имеют анонимные и посторонние пользователи.
Кибербезопасность является извечной проблемой онлайн-транзакций. Для безопасности всех выпущенных токенов предпринимаются обширные внутренние меры. Платформа разделяет данные и приложения, благодаря чему они никак не взаимодействуют друг с другом. Веб-сайт проходит непрерывный процесс тестирования и устранения уязвимых мест, представляющих угрозу хакерских атак на токены.
Неизменность является одной из самых важных характеристик блокчейна, позволяющей применять новые технологии в сфере недвижимости. Специалисты UPRETS будут предоставлять подробные инструкции о приобретении и распоряжении токенами URT, а от инвесторов понадобится лишь обеспечить безопасность собственных частных ключей.
http://uprets.io
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1037860/UPRETS_Oosten.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Жань Вэй (Ran Wei), ran@uprets.io, тел.: +1 510-356-7692 (США)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цифровизация объектов недвижимости становится реальностью. Компания UPRETS работает над токенизацией отдельных апартаментов на территории комплекса Oosten в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)