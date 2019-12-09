Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Часть квартир комплекса Oosten в Бруклине будет токенизирована посредством платформы UPRETS Цифровизация объектов недвижимости становится реальностью. Компания UPRETS работает над токенизацией отдельных апартаментов на территории комплекса Oosten в...

Цифровизация объектов недвижимости становится реальностью. Компания UPRETS работает над токенизацией отдельных апартаментов на территории комплекса Oosten в бруклинском районе Уильямсберг. Кондоминиум из 216 квартир станет первым в истории объектом недвижимости, токенизированным платформой UPRETS. Нью-Йорк всегда являлся весьма обширным рынком недвижимости и остается им, даже невзирая на кризис 2008 года. Люксовый проект Oosten включает квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, способные удовлетворить потребности самых разнообразных покупателей. Застройщиком кондоминиума выступает компания XIN Development Group International. Комплекс расположен в самом сердце Бруклина. На сегодняшний день этот район считается самым привлекательным субрынком большого Нью-Йорка.Для содействия процессу токенизации объектов недвижимости специалисты UPRETS разработали эксклюзивный блокчейн, консорциум-чейн X-BOLT, и межчейновую технологию. Все токены, выпущенные посредством платформы UPRETS, определяемой смарт-контрактами, будут предоставлять частичное право собственности на отдельные квартиры комплекса Oosten. Cмарт-контракты на базе X-BOLT управляют поведением токенов как при первичном предложении, так и в сценариях внешнего обращения.Межчейновая структура UPRETS гарантирует прозрачность потока информации, проходящего через публичные блокчейны. Эффективность обеспечивается за счет протокола OmniLayer, способного адаптироваться к основным биржевым площадкам и позволяющего осуществлять трейдинговые операции в круглосуточном режиме. С другой стороны, эксклюзивный чейн, X-BOLT, не только гарантирует, что доступ к подробной информации о смарт-контрактах и подтверждению транзакций получают только авторизованные узлы.Посредством независимых узлов X-BOLT генерирует публичные/частные ключи для потенциальных инвесторов. Чейн сохраняет конфиденциальность и предоставляет доступ к частной контрактной информации только проверенным лицам. Этим X-BOLT отличается от публичных чейнов эфириума, с помощью которого доступ ко всем смарт-контрактам имеют анонимные и посторонние пользователи.Кибербезопасность является извечной проблемой онлайн-транзакций. Для безопасности всех выпущенных токенов предпринимаются обширные внутренние меры. Платформа разделяет данные и приложения, благодаря чему они никак не взаимодействуют друг с другом. Веб-сайт проходит непрерывный процесс тестирования и устранения уязвимых мест, представляющих угрозу хакерских атак на токены.Неизменность является одной из самых важных характеристик блокчейна, позволяющей применять новые технологии в сфере недвижимости. Специалисты UPRETS будут предоставлять подробные инструкции о приобретении и распоряжении токенами URT, а от инвесторов понадобится лишь обеспечить безопасность собственных частных ключей.http://uprets.ioФото - https://mma.prnewswire.com/media/1037860/UPRETS_Oosten.jpgКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Жань Вэй (Ran Wei), ran@uprets.io, тел.: +1 510-356-7692 (США)