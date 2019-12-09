Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Роторный смеситель Caterpillar RM400 Компания Caterpillar объявляет о выпуске роторного смесителя RM400. Новая модель RM400 приходит на замену модели RM300 и обладает множеством новых особенностей и улучшений,...

Компания Caterpillar объявляет о выпуске роторного смесителя RM400. Новая модель RM400 приходит на замену модели RM300 и обладает множеством новых особенностей и улучшений, включая на 19 процентов более высокую мощность, улучшенные условия работы оператора и повышенную маневренность. Эти особенности помогут подрядчикам обеспечить соответствие жестким требованиям при проведении работ по глубокому восстановлению покрытия и стабилизации грунта. Машина обеспечивает ширину резания 2,4 метра и обладает массой 23,5 тонны. Двигатель Cat C9.3 имеет мощность 417 лошадиных сил и соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС.В стандартной полноприводной комплектации используются четыре независимых насоса привода для достижения максимального крутящего момента при обеспечении превосходного тягового усилия и увеличенной скорости перемещения по рабочей площадке. Рабочая длина составляет 9,56 метра, что на 44 сантиметра меньше по сравнению с предыдущей моделью RM300. Меньшая длина повышает маневренность в зонах с ограниченным пространством, на стоянках для автотранспорта и в жилых районах, а также улучшает обзорность.Полностью сдвигающаяся влево и вправо кабина улучшает обзор по краям шин и линиям реза ротора, повышая эффективность работы оператора и увеличивая производительность. Стандартные камеры, установленные спереди и сзади, изображение с которых выводится на дисплей в кабине, обеспечивают хороший обзор, а дополнительные камеры, устанавливаемые сбоку, улучшают видимость вдоль машины для повышения безопасности.Кроме того, можно установить дополнительные камеры спереди и сзади ротора. Передняя камера помогает оператору при резании рядом с такими препятствиями, как люки и бордюры, а задняя камера обеспечивает хороший обзор материала на выходе. Для просмотра изображений с этих камер на рабочем месте оператора нужно установить дополнительный сенсорный дисплей.Штурвал обеспечивает легкость управления и хороший пердний обзор, а джойстик используется для управления задними колесами в определенных режимах для более точного контроля. Жидкокристаллический дисплей, имеющий размеры планшета, выводит для оператора информацию о функциях машины, включая открывание передней и задней дверей камеры ротораДля достижения требуемой степени измельчения материала доступны три различные скорости вращения ротора. Электронный контроллер обеспечивает требуемую глубину погружения ротора и соответствующую скорость машины для достижения оптимальной производительности. Модель RM400 может оснащаться системой распыления воды в сочетании с системой распыления эмульсии, что обеспечивает превосходную универсальность и экономию времени, когда необходимы присадки.Для широкого спектра применений предлагаются четыре варианта ротора. Универсальный ротор может использоваться для глубокого восстановления покрытия или стабилизации грунта и оснащается 200 резцами с твердосплавным покрытием. Ротор для грунта используется для выполнения различных операций смешивания и стабилизации и смешивает присадки с полусвязными или гранулированными материалами, а также оснащен 238 резцами с твердосплавным покрытием.Комбинированный ротор разработан в первую очередь для стабилизации грунта при работе со связными материалами, но также хорошо подходит для восстановления неплотного асфальта. Комбинированный ротор оснащается 114 резцами с твердосплавным покрытием. Также доступен ротор с лопатообразными элементами. Этот высокопроизводительный ротор используется исключительно для смешивания грунтов и оснащается 58 лопатообразными резцами с болтовым креплением.Узлы ежедневного обслуживания сгруппированы и легко доступны. Капот двигателя легко открывается вперед с помощью переключателя, что облегчает доступ к системе охлаждения и двигателю. В системе охлаждения используется вентилятор с регулируемой частотой вращения, который можно настроить на периодическое вращение в реверсивном направлении в течение коротких промежутков во время работы.Такая уникальная конструкция позволяет системе удалять накопленную пыль и обеспечивать максимальную эффективность и увеличивать интервалы технического обслуживания. Устанавливаемый по заказу бортовой воздушный компрессор вместе с откидным кожухом ротора и большой задней стенкой ротора обеспечивает быстрое и легкое обслуживание резцов.www.cat.com