Инфляция снова выросла

Национальный статистический комитет рассказал об изменении потребительских цен на товары и услуги в ноябре.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,2%, с декабря 2018 года индекс составил 104,2%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, под влиянием факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,1%, с декабрем минувшего года – 103,4%.

По информации Белстат, в ноябре продовольственные товары в стране подорожали 0,5%, за год - с ноября 2018 по ноябрь 2019 года - их стоимость официально выросла на 5%. В ноябре цены на непродовольственные товары в Беларуси упали, сложилась дефляция в 0,1%. За год (ноябрь к ноябрю) их стоимость увеличилась на 3,2%. Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,2%, за год услуги в стране подорожали на 7,3%.

Напомним, что в Национальном банке обещали о беспечить инфляцию на уровне 5% в Беларуси до 2020 года, а в дальнейшем снизить ее до 4%. Александр Лукашенко во время своего послания народу и парламенту приказал чиновникам держать инфляцию в рамках 5%.