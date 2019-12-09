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Инфляция снова выросла
10.12.2019 16:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальный статистический комитет рассказал об изменении потребительских цен на товары и услуги в ноябре.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,2%, с декабря 2018 года индекс составил 104,2%.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, под влиянием факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,1%, с декабрем минувшего года – 103,4%.
По информации Белстат, в ноябре продовольственные товары в стране подорожали 0,5%, за год - с ноября 2018 по ноябрь 2019 года - их стоимость официально выросла на 5%. В ноябре цены на непродовольственные товары в Беларуси упали, сложилась дефляция в 0,1%. За год (ноябрь к ноябрю) их стоимость увеличилась на 3,2%. Стоимость услуг в ноябре выросла на 0,2%, за год услуги в стране подорожали на 7,3%.
Напомним, что в Национальном банке обещали
Сами граждане, между тем, отмечают сильный рост цен на товары, несмотря на официально не растущую быстрыми темпами инфляцию. Так, на вопрос о том, насколько изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги в последние 12 месяцев, 935 респондентов проведенного Национальным банком
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Национальный статистический комитет рассказал об изменении потребительских цен на товары и услуги в ноябре.
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