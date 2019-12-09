Почему Лукашенко беспокоится о табачной отрасли

Табак и алкоголь имеют большое значение при формировании бюджета, «при всем негативе».

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по табачной отрасли 10 декабря, отметив, что сам он «курцов» не поддерживает.

Президент потребовал не допустить роста цен на табачные изделия в Беларуси, если произойдет унификация налогового законодательства с Россией, где цены на табак и алкоголь выше, чем у нас.

«Если вдруг унификация, это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси», — сказал он.

По его словам, ценообразование на такую продукцию будет обсуждаться на дальнейших переговорах.

Как сообщил после совещания глава Минфина Максим Ермолович, табачная отрасль дает более 800 млн рублей акцизов в год, а в целом вклад ее в бюджет составляет 1,2 млрд рублей, передает БЕЛТА . Кроме того, в следующем году предполагается рост производства табачной продукции.

«Это должно сопровождаться не ослаблением, а усилением контроля за оборотом этой продукции на внутреннем рынке», — сказал он.

Беспокойство президента о ценах на табачную и алкогольную продукцию связано с возможным углублением интеграции Беларуси и России.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, рассказал, что стороны согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, таможенной деятельности.