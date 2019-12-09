ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему Лукашенко беспокоится о табачной отрасли

10.12.2019 18:07 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Табак и алкоголь имеют большое значение при формировании бюджета, «при всем негативе».

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по табачной отрасли 10 декабря, отметив, что сам он «курцов» не поддерживает.

Президент потребовал не допустить роста цен на табачные изделия в Беларуси, если произойдет унификация налогового законодательства с Россией, где цены на табак и алкоголь выше, чем у нас.

«Если вдруг унификация, это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси», — сказал он.

По его словам, ценообразование на такую продукцию будет обсуждаться на дальнейших переговорах.

Как сообщил после совещания глава Минфина Максим Ермолович, табачная отрасль дает более 800 млн рублей акцизов в год, а в целом вклад ее в бюджет составляет 1,2 млрд рублей, передает БЕЛТА. Кроме того, в следующем году предполагается рост производства табачной продукции.

«Это должно сопровождаться не ослаблением, а усилением контроля за оборотом этой продукции на внутреннем рынке», — сказал он.

Беспокойство президента о ценах на табачную и алкогольную продукцию связано с возможным углублением интеграции Беларуси и России.

Посол Беларуси в России Владимир Семашкокомментируя результаты прошедших 6-7 ноября встреч президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, рассказал, что стороны согласовали интеграционные дорожные карты по электроэнергетике, таможенной деятельности.

Напомним, что в Минске на протяжении 7 и 8 декабря прошли массовые акции простеста против интеграции. Граждане и оппозиция опасаются, что подписание интеграционнных документов грозят Беларуси потерей суверенитета.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Табак и алкоголь имеют большое значение при формировании бюджета, «при всем негативе». Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по табачной отрасли 10...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инфляция снова выросла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика