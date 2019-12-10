«На детях нельзя экономить». Глава «Коммунарки» критикует российский импорт и мечтает создать холдинг

Источник материала: Tut.by

На минской кондитерской фабрике «Коммунарка» сейчас горячий сезон. Пришлось даже извне привлечь «150 юных бабушек на фасовку новогодних подарков», смеется гендиректор фабрики Иван Данченко. Но став серьезнее, топ-менеджер негодует из-за засилья российских конфет и бездействия белорусских чиновников.





«Качественная продукция не может стоить дешево»

«Коммунарка» уже не один год удерживает лидирующие позиции на рынке новогодних подарков.

— В прошлом году мы изготовили 1 миллион 50 тысяч подарков. Сейчас уже произвели 1 миллион. Еще сделаем примерно 200 тысяч. А всего страна изготавливает 2,5 млн подарков, — хвастается Данченко.

Бытовало мнение, что «Коммунарке» помогает быть в лидерах административный ресурс, поскольку подарки реализуются через профсоюзы, тендеры для бюджетных организаций и магазины, которые обязаны иметь определенную долю белорусской продукции на полках. Однако, как выяснилось, не все так однозначно.



Подарки выпускаются в виде мягких игрушек, в форме тубы, чемоданчиков, подушек, мешочков и рюкзачков. Масса — от 300 г до 3 кг

— Недавно был закрытый аукцион на 50 тысяч подарков для минских учреждений образования, — говорит Данченко. — Когда мы увидели, что за время торгов скатились к нулевой доходности, то сразу же и ушли. Приходят фасовщики конфет и предлагают самый дешевый ассортимент. Зачем нам конкурировать с поставщиками непонятно какой продукции? Мы в свои подарки положили хорошие конфеты. Качественная продукция не может стоить дешево. Да, бюджет сэкономил 10−15 тысяч рублей на 55 тысячах подарков. Но что получат наши дети? Никто на детях не экономит. «Коммунарка» — городская организация (75% акций находится в собственности Мингорисполкома), платим деньги в бюджет. Поэтому давно предлагаем властям создать комиссию, скомпоновать подарки и заложить [для фабрики] рентабельность 2−3%. Мы не хотим на детях много зарабатывать. Мы сделаем хорошие подарки.

Гендиректор «Коммунарки» пояснил, что на белорусский рынок «пришло много дешевых российских конфет, в которых практически нет какао и молока», и дал практический совет, как определить, есть ли в шоколадной продукции «гадкие» жиры, снижающие себестоимость продукции.





— Шоколад тает при температуре 29−30 градусов. Вы положите настоящую конфету или шоколадку в рот, и она — раз! — и ушла. Потому что температура тела 36,6 градуса, — говорит Данченко. — А когда конфеты делают из непонятно каких кондитерских жиров, то у них температура плавления 34−36 градусов. Они вязнут [во рту]. Хочется сразу взять горячего чая, чтобы растопить. Это значит, что в таких конфетах используются заменители какао-продуктов. Когда хотят удешевить, то начинают использовать разные добавки для уменьшения содержания какао-продуктов. Тогда и получаются очень дешевые конфеты.



На фабрике работают 1590 человек. Из них 75% — женщины

Иван Данченко отметил, что сложность заключается в разных трактовках техрегламентов и названии продукции. Еще одна большая проблема с Россией — это «война брендов».

— Они не дают возможности продавать наши «Белочку», «Аленку» на российском рынке. Мы, соответственно, тогда не пускаем российскую «Аленку» в Беларусь. Хотя на Комаровском рынке можно увидеть контрафакт. Я предлагал россиянам договориться по поводу свободного хождения продукции. Они не согласны. Видимо, понимают, что мы тогда их порвем на российском рынке, — отметил гендиректор «Коммунарки».

«Китайцам наша продукция кажется приторно сладкой»

Недавно правительство высказало обеспокоенность ростом продаж зарубежных сладостей в Беларуси на фоне спада продаж белорусской продукции. В частности, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%. И это при том, что отечественные кондитерские фабрики заявляют проекты по импортозамещению.





— Я бы поставил перед правительством вопрос иначе. «Первая шоколадная фабрика» и «Ивкон» закрылись. «Конфа» на ладан дышит. «Спартак» на 95% мощностей работает. «Слодыч» снижает производство. Так что, одна «Коммунарка» всю страну вытянет? Поэтому [правительству] надо вкладывать в кондитерскую отрасль, а не критиковать «Коммунарку». Имею в виду, что в правительстве должны принять решение по созданию новых фабрик, выделить землю, заключить инвестиционный договор, дать кредит. Тема перспективная. У нас на экспорт отгружается много молока и сахара, а потом конечная кондитерская продукция, изготовленная из белорусского сырья, опять приходит в Беларусь.





Вместе с тем «Коммунарка» с 2013 года увеличила экспорт продукции в три раза в натуральном выражении.





— Ввод нового оборудования позволил значительно увеличить производство — примерно на 60% с 2013 года. Растет производство шоколада, конфет. В карамель мы пока особо не вкладывались, так как сахар и карамельная патока у нас дороже, чем в России, но в будущем планируем инвестировать и в это направление. Экспорт с 2013 года увеличился в три раза. Сегодня за рубеж уходит третья часть продукции, — сказал Иван Данченко. — Если брать исключительно шоколадную продукцию, то 60% объема уходит на экспорт. Может на внутренний рынок даже недогружаем, выполняя [государственную] программу по экспорту.



В 2019 году средняя зарплата на «Коммунарке» составит 1100 рублей. В ноябре — 1500 рублей, в декабре — 1600 рублей

Объем экспорта достиг 30,5 млн долларов, что позволяет «обеспечить себя валютой для приобретения критического импорта (какао-бобы, орехи) и инвестировать в новые технологии», сказал топ-менеджер.

География экспорта составляет примерно 22 страны. Основной рынок — Россия, следующий по величине — Украина. В этом году выросли в шесть раз объемы поставок в Китай.

— На этот рынок было непросто выйти, так как китайцам наша продукция кажется приторно сладкой. Для них надо было сделать отдельную конфету, в которой больше арахиса и меньше сахара, — отметил гендиректор.

«Слодычу» пора возвращаться к родным берегам"

Выручка «Коммунарки» за 2019 год будет в районе 225 млн рублей. Чистая прибыль — 10 млн рублей. Что касается долговой нагрузки, то она «небольшая», фабрика «стабильно рассчитывается по инвестиционным кредитам, регулярно платит за энергоносители».





За последние шесть лет «Коммунарка» инвестировала в перевооружение порядка 120 млн рублей. В частности, были установлены три новые производственно-технологические линии (сбивная, вафельная и шоколадная), а также обновлены участки по подготовке и производству шоколадных масс. В текущем году запущено производство шоколада и конфет с фруктовыми и двухслойными начинками.

Однако Иван Данченко считает, что «Коммунарке» надо расширяться и укрупняться, чтобы стать еще более конкурентоспособной с международными игроками. В частности, минская фабрика планирует расширять производственные площади.





— Нужны новая площадка или новый корпус на действующей площадке, чтобы было куда развиваться в следующую пятилетку. Сейчас мы входим в план детального планирования на «Мотовело», где будет развиваться промышленная зона. Вдоль улицы Тростенецкой нам дают возможность провести реконструкцию площадей, — отметил он.





Кроме того, изучается возможность создания холдинга на базе «Коммунарки».

— В целом структура обсуждается. Работает Национальная академия наук, — говорит Данченко. — Изучен опыт «Савушкина продукта». Но их проект сделан в пределах одной [Брестской] области. А возьмем пример «Минск Кристалла», куда входят предприятия из разных регионов. Там уже возникают вопросы. В первую очередь со стороны местных властей.

Поэтому топ-менеджер сомневается, что удастся объединить минскую «Коммунарку» и гомельский «Спартак». А вот вариант слияния со столичным «Слодычем», который в свое время, по словам Данченко, «был построен за деньги «Коммунарки», более реален. «Пора возвращаться к родным берегам», — резюмировал он.

Если вопрос с холдингом не решится, то придется все силы направить на создание новых производств. «Однако создание холдинга не исключает строительство новых собственных мощностей», — подчеркнул Иван Данченко.



