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Должность мэра Витебска вакантна: с сайта горисполкома убрали информацию о Николайкине
11.12.2019 11:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В списке руководства города теперь пустует графа «председатель Витебского городского исполнительного комитета».
Первый заместитель градоначальника — Валентин Цветков. В информации о нем на сайте городской администрации сообщается, что он выполняет обязанности председателя горисполкома в случае его отсутствия.
Напомним, 58-летний Виктор Николайкин в ноябре стал депутатом парламента седьмого созыва. Он
Виктор Николайкин — уроженец Гомельщины. Однако с молодых лет жил и работал в Витебске. Городом руководил более 10 лет — с апреля 2009-го.
В избирательную комиссию Николайкин подал следующие данные о себе. В 2018 году он получил доход в 43,9 тысячи рублей. Экс-мэр владеет квартирой площадью 80 кв. м, дачей, шестью «сотками» земли, а также 23-летним Volkswagen Vento.
Виктор Николайкин дал витеблянам такие предвыборные обещания: завершить капремонт больницы на улице Горького, соединить проспект Строителей с Билево, реконструировать очистные сооружения на улице Заречной, построить спортплощадку в СШ № 19, отремонтировать 31-ю и 35-ю школы, 67-й садик, бассейн спорткомплекса «Комсомолец», модернизировать сети уличного освещения, заасфальтировать дороги, в том числе в частном секторе.
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58-летний Виктор Николайкин в ноябре стал депутатом парламента седьмого созыва.
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