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Лукашенко освободил Михаила Русого от должности помощника президента по Могилевской области
11.12.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого. Соответствующий указ глава государства подписал 11 декабря.
Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в пресс-службе главы государства.
6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Михаила Русого
Напомним, в марте этого года после поездки в Могилевскую область президент остался недоволен развитием области. Тогда
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Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность,...
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