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Лукашенко освободил Михаила Русого от должности помощника президента по Могилевской области

11.12.2019 11:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Михаила Русого. Соответствующий указ глава государства подписал 11 декабря.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь — инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность, сообщили в пресс-службе главы государства.

6 декабря на заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Михаила Русого избрали председателем Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.

Напомним, в марте этого года после поездки в Могилевскую область президент остался недоволен развитием области. Тогда должностей лишились вице-премьер Михаил Русый и губернатор Могилевщины Владимир Доманевский, глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. Русого и Зайца президент направил на Могилевщину. Леонид Заяц перешел на пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый — на должность помощника президента — инспектора по Могилевской области.

 
 
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Михаил Русый освобожден от должности помощника президента Республики Беларусь - инспектора по Могилевской области в связи с переходом на выборную должность,...
 
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