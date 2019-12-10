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На торгах 11 декабря рубль сдал ко всем валютам
11.12.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар укрепился на BYN 0,0009 — до 2,1143 рубля.
Евро окреп на BYN 0,0048 — до 2,3436 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN 0,0039 — до 3,3269 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0009 - до 2,1143 рубля.
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