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На торгах 11 декабря рубль сдал ко всем валютам

11.12.2019 13:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 декабря прошли очередные торги валютами.

Доллар укрепился на BYN 0,0009 — до 2,1143 рубля.

Евро окреп на BYN 0,0048 — до 2,3436 рубля.

Российский рубль подорожал на BYN 0,0039 — до 3,3269 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 11 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0009 - до 2,1143 рубля.
 
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