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Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря

11.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря

Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

«В канун рождественских и новогодних праздников лесохозяйственные учреждения страны традиционно предлагают белорусам посетить елочные базары. В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, планируется реализовывать на 1,1 тыс. торговых площадок. Первые елочные базары заработают в стране 20 декабря. Лесхозы уже провели значительную работу по подготовке к реализации новогодних деревьев, в том числе в кадках, а также букетов из веток хвойных деревьев», — сказал Валентин Шатравко.

Работа елочных базаров будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. В нынешнем году из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукция лесхозов практически не будет представлена в Минске. «Приобрести новогодние деревья по государственным ценам жители столицы смогут только в двух точках: в ГЛХУ «Минский лесхоз» по адресу ул.Багратиона, 70, а также на елочном базаре по адресу ул.Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр. Лесхозы Минской области активно развернут торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице, — Сенице, Колодищах, Гатово и других», — отметил первый замминистра.

«Цены на реализуемые лесхозами новогодние деревья практически не будут изменены по сравнению с прошлым годом. Если и будет рост, то незначительный. Но мы не можем сказать того же о ценах в тех торговых точках Минска, которые к лесхозам не относятся», — обратил внимание Валентин Шатравко. Что касается остальных регионов страны, то цены на новогодние атрибуты фактически останутся на уровне прошлого года. Так, средняя стоимость новогоднего дерева до 1 м на торговых базарах составит Br9, от 1 до 2 м — Br11, от 2 до 3 м — Br16. В лесничествах стоимость новогодних деревьев будет несколько ниже: Br7, Br8 и Br12 соответственно.

Наиболее выгодные цены в нынешнем году предложат лесхозы Брестской области, где новогоднее дерево до 1 м на местных базарах можно будет купить от Br5,90, от 1 до 2 м — от Br7, от 2 до 3 м — от Br9,5.

Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев

Лесхозы Беларуси планируют реализовать не менее 160 тыс. новогодних деревьев, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

«Лесохозяйственные учреждения предполагают реализовать в этом году около 160 тыс. новогодних деревьев. Помимо обычных елей и сосен мы будем предлагать новогодние деревья в кадках (горшках и ящиках). Их будет выставлено на продажу около 2,5 тыс.», — сказал Валентин Шатравко.

В 2018 году лесхозы реализовали около 160 тыс. новогодних деревьев, более 2 тыс. из которых — деревья в кадках. Активнее всего живые атрибуты праздника приобретали в Минске и Минской области: здесь продано 38 541 дерево. Чуть меньше новогодних деревьев — 35 282 — купили в Гродненской области.

Как и в прошлом году, по инициативе Министерства лесного хозяйства состоится акция «Сохрани символ праздника». Она пройдет во всех населенных пунктах численностью населения свыше 30 тыс. Лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время весенней акции «Неделя леса». Каждому покупателю такого новогоднего дерева подарят памятку по уходу за символом праздника.

Кроме того, в нынешнем году лесхозы проведут благотворительную кампанию по обеспечению новогодними деревьями учреждений образования. Каждая школа, расположенная в том же административном регионе, что и лесхоз, в преддверии зимних праздников получит в подарок новогоднее дерево.

Лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников

Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря

Государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

«Традиционно в преддверии новогодних праздников проводится акция по усилению охраны лесов от самовольных рубок, а также от перемещения новогодних деревьев без разрешительных документов. На автодорогах страны для предотвращения этих действий планируется выставить около 300 контрольных постов. Также мы продолжим активно применять в лесном фонде камеры фото- и видеофиксации», — сказал Валентин Шатравко.

Всего в системе Минлесхоза насчитывается свыше 750 таких камер. Фотоловушки устанавливаются для организации видеонаблюдения в лесном фонде, при этом периодически меняют свою дислокацию. Камеры работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения и немедленно принимать меры. Средства фото- и видеофиксации могут длительное время работать в автономном режиме, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщается предупредительными знаками (аншлагами). С каждым годом число нарушителей, выявленных с использованием фотоловушек, увеличивается. Если в 2015 году таким образом было выявлено 106 нарушений, то в 2016-м — 166, в 2017-м — 292, в 2018-м — 453, а в 2019-м — 580.

Первый замминистра обратил внимание на то, что незаконно срубленное новогоднее дерево обойдется гораздо дороже, нежели приобретенное на елочном базаре. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции за незаконную рубку в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах от 5 до 50 базовых величин (сейчас одна БВ составляет Br25,5), на индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 БВ, а на юридическое лицо — от 50 до 300 БВ. Несколько иные штрафы предусмотрены за такие нарушения в эксплуатационных лесах (до 30 БВ, от 10 до 150 БВ и от 20 до 200 БВ соответственно). Кроме того, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде. А если незаконно срубленные деревья получили механические повреждения или потеряли эстетические качества, в связи с чем их невозможно изъять для законной реализации, в придачу к сумме штрафа придется заплатить одну базовую величину за каждое дерево.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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