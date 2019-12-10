Сколько бюджет зарабатывает на «курцах» и потребителях алкоголя?

Источник материала: Tut.by

Акцизы в 2020 году принесут бюджету 2,8 млрд рублей — на 400 млн рублей больше, чем в этом. Акцизы на табак и алкоголь при этом вырастут, а цены Александр Лукашенко поручил придерживать. Сколько же специальный налог на алкоголь и табак приносит доходов в бюджет?



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Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.

В этом году бюджет ждет 2,4 млрд рублей поступлений от акцизов на топливо, табак, алкоголь, а также в виде платы за акцизные марки. Причем большая часть этой доходной статьи — акцизы на «вредные привычки», которые пополнят бюджет примерно на 1,7 млрд рублей. А в 2020-м году — более чем на 1,9 млрд.

Если учесть налоги, которые платят производители, а также заложенный в товаре НДС, то выгода для государства от продаж алкогольных напитков и сигарет еще выше. Табачный бизнес в этом году принес казне 1,2 млрд рублей, 800 млн из которых — в виде акцизов.

Как следует из заключений об исполнении республиканского бюджета за прошедшие годы, доходы бюджета от акцизов на табачную и алкогольную продукцию уверенно растут.

За последние пять лет бюджет заработал на этих специальных налогах более 6 млрд рублей.

— Акцизы — это существенный вклад в формирование бюджета. В 2020 году это будут 11,6% от всех доходов бюджета. Вместе с тем цены на алкоголь и сигареты — это вопрос, связанный не только с бюджетной политикой, но и с социальной. Резкий рост цен на эту продукцию вызовет недовольство в широких слоях населения. Конечно, государство будет пытаться этого избежать, — считает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Тем не менее в 2020 году акцизы на крепкие алкогольные напитки поднимут на 6% (это даст дополнительно 34 млн рублей), на табачные изделия — на 15% (или 139 млн рублей). Если при этом цены на продукцию не вырастут, то немного сократится прибыль компаний-производителей крепких напитков и сигарет.

Увеличение акцизов в Беларуси объясняется сближением их у стран ЕАЭС, которые договорились о поэтапной гармонизации ставок акцизов на табачные изделия. С 2024 года этот показатель для всех участниц составит 35 евро за 1 тысячу сигарет и 9 евро за 1 литр стопроцентного этилового спирта.

Вряд ли доходы от продажи алкогольной и табачной продукции выше, чем затраты государства на преодоление последствий алкогольной зависимости и курения, вызванных их злоупотреблением болезней и недополученной выгоды из-за заболеваний и ранних смертей населения.

В бюджете на 2019 год на подпрограмму по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма заложено 417 тысяч рублей, а на 2020-й — всего 134 тысячи. На программу по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний из того же бюджета в этом году выделили 18 млн рублей.

Однако в целом на преодоление вызванных злоупотреблением алкоголя и курением негативных последствий ежегодно тратится более 2% ВВП. В последние годы это больше 2 млрд рублей.

Кроме экономической стороны проблемы, есть и социальная. 14% всех зарегистрированных заболеваний связаны с курением, ежегодно из-за них умирает более 15 тысяч человек. А от болезней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, — 20 тысяч. И это не считая преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.