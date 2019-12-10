﻿ Сколько бюджет зарабатывает на «курцах» и потребителях алкоголя?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько бюджет зарабатывает на «курцах» и потребителях алкоголя?

11.12.2019 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Акцизы в 2020 году принесут бюджету 2,8 млрд рублей — на 400 млн рублей больше, чем в этом. Акцизы на табак и алкоголь при этом вырастут, а цены Александр Лукашенко поручил придерживать. Сколько же специальный налог на алкоголь и табак приносит доходов в бюджет?


Фото: Reuters

Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м — 13%. То есть седьмая часть всех поступлений в республиканский бюджет будет от акцизов. Каждый 25-й рубль принесет проданный крепкий алкоголь, каждый 27-й — сигареты.

В этом году бюджет ждет 2,4 млрд рублей поступлений от акцизов на топливо, табак, алкоголь, а также в виде платы за акцизные марки. Причем большая часть этой доходной статьи — акцизы на «вредные привычки», которые пополнят бюджет примерно на 1,7 млрд рублей. А в 2020-м году — более чем на 1,9 млрд.

Если учесть налоги, которые платят производители, а также заложенный в товаре НДС, то выгода для государства от продаж алкогольных напитков и сигарет еще выше. Табачный бизнес в этом году принес казне 1,2 млрд рублей, 800 млн из которых — в виде акцизов.

Как следует из заключений об исполнении республиканского бюджета за прошедшие годы, доходы бюджета от акцизов на табачную и алкогольную продукцию уверенно растут.

За последние пять лет бюджет заработал на этих специальных налогах более 6 млрд рублей.

— Акцизы — это существенный вклад в формирование бюджета. В 2020 году это будут 11,6% от всех доходов бюджета. Вместе с тем цены на алкоголь и сигареты — это вопрос, связанный не только с бюджетной политикой, но и с социальной. Резкий рост цен на эту продукцию вызовет недовольство в широких слоях населения. Конечно, государство будет пытаться этого избежать, — считает аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Тем не менее в 2020 году акцизы на крепкие алкогольные напитки поднимут на 6% (это даст дополнительно 34 млн рублей), на табачные изделия — на 15% (или 139 млн рублей). Если при этом цены на продукцию не вырастут, то немного сократится прибыль компаний-производителей крепких напитков и сигарет.

Увеличение акцизов в Беларуси объясняется сближением их у стран ЕАЭС, которые договорились о поэтапной гармонизации ставок акцизов на табачные изделия. С 2024 года этот показатель для всех участниц составит 35 евро за 1 тысячу сигарет и 9 евро за 1 литр стопроцентного этилового спирта.

Вряд ли доходы от продажи алкогольной и табачной продукции выше, чем затраты государства на преодоление последствий алкогольной зависимости и курения, вызванных их злоупотреблением болезней и недополученной выгоды из-за заболеваний и ранних смертей населения.

В бюджете на 2019 год на подпрограмму по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма заложено 417 тысяч рублей, а на 2020-й — всего 134 тысячи. На программу по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний из того же бюджета в этом году выделили 18 млн рублей.

Однако в целом на преодоление вызванных злоупотреблением алкоголя и курением негативных последствий ежегодно тратится более 2% ВВП. В последние годы это больше 2 млрд рублей.

Кроме экономической стороны проблемы, есть и социальная. 14% всех зарегистрированных заболеваний связаны с курением, ежегодно из-за них умирает более 15 тысяч человек. А от болезней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, — 20 тысяч. И это не считая преступлений, совершенных под воздействием алкоголя.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казна зарабатывает на акцизах немаленькие деньги. В 2018 году они составляли 15% от всех доходов республиканского бюджета, в 2019-м - 13%. То есть седьмая часть всех...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко освободил Михаила Русого от должности помощника президента по Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика