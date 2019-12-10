Только земля стоила почти $80 тысяч. Посмотрите, что построили на самых дорогих участках, проданных в 2017 году

В свое время участок №2 в деревне Околица наделал много шума. Впервые он выставлялся на торги по цене $ 67 тыс. в эквиваленте, но был снят с аукциона еще до начала торгов. Второй раз участок разыграли в августе 2016 года, снизив стартовую цену до $ 40 тыс. Тогда торги состоялись, и лот ушел с молотка за $ 140 тыс. , но и здесь не все было гладко. Скорее всего, победитель торгов передумал, и площадка вновь оказалось вакантной. В 2017 году участок выставили на торги в третий раз, в итоге за 12 соток на берегу Дубровского водохранилища сражались 2 заявителя, в ходе торгов он ушел за 147 тыс. рублей , или $78,4 тыс., что значительно дешевле первой продажи, но дороже всех других участков, проданных в 2017 году.

На сегодня с момента торгов прошло 2,5 года, но строительство на участке так и не началось. За этот период земельный надел лишь обнесли забором. Есть вероятность, что землю приобрел собственник соседних участков.