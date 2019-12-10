Только земля стоила почти $80 тысяч. Посмотрите, что построили на самых дорогих участках, проданных в 2017 году

д. Околица, участок № 2, 11,8 сотки, Острошицко-Городокский с/с — Br147 тыс. ($ 78,4 тыс.)
В свое время участок №2 в деревне Околица наделал много шума. Впервые он выставлялся на торги по цене $ 67 тыс. в эквиваленте, но был снят с аукциона еще до начала торгов. Второй раз участок разыграли в августе 2016 года, снизив стартовую цену до $ 40 тыс. Тогда торги состоялись, и лот ушел с молотка за $ 140 тыс., но и здесь не все было гладко. Скорее всего, победитель торгов передумал, и площадка вновь оказалось вакантной. В 2017 году участок выставили на торги в третий раз, в итоге за 12 соток на берегу Дубровского водохранилища сражались 2 заявителя, в ходе торгов он ушел за 147 тыс. рублей, или $78,4 тыс., что значительно дешевле первой продажи, но дороже всех других участков, проданных в 2017 году.
На сегодня с момента торгов прошло 2,5 года, но строительство на участке так и не началось. За этот период земельный надел лишь обнесли забором. Есть вероятность, что землю приобрел собственник соседних участков.
д. Дроздово, участок № 227, 15 соток, Боровлянский с/с — Br128 841 ($ 66,6 тыс.)
В августе 2017 года за Br128 841 (или $66 тыс.) продали 15 соток в деревне Дроздово, что в 5 км от МКАД. За лот боролось 5 заявителей, а цена в ходе торгов выросла более чем в 1,5 раза. Этот участок стал вторым по цене, проданным в 2017 году. В данный момент площадка активно осваивается – на участке уже стоит кирпичная «коробка» с крышей, рядом залит фундамент второго строения. Сегодня земельный надел выглядит так:
Завершают тройку самых дорогих участков 2017 года 15 соток в Колодищах. Участок №13 выставлялся на торги за Br58,5 тыс., а в итоге был продан за Br125 400 ($ 66 561). За 2 года участок сильно изменился: площадку огородили, почти достроили дом, на территории постарались сохранить березы и сосны. Выглядит объект достаточно симпатично.
д. Раубичи, участок № 5, 10,5 сотки, Острошицко-Городокский с/с — Br125 000 ($ 63 365)
Еще один интересный участок возле Дубровского водохранилища продали в 2017 году за Br 125 тыс. ($ 63 365). Земельный надел выделен прямо у лесополосы, в уединенном месте. Площадь участка – 13,5 сотки, территория холмистая, высокая, сложная для освоения. За 2 года на участке почти достроили небольшой двухуровневый коттедж. «Коробка» уже готова, установлены окна, накрыта крыша. Выглядит объект так:
д. Тарасово, участок № 7, 15 соток, Ждановичский с/с — Br112 455 ($ 57 797)
Участок в Тарасово в 2017 году обошелся покупателям в Br 112 455 ($ 57 797). Земельный надел находится на холме в очень живописном месте. Два года назад на площадке была только лесополоса, сегодня – возвышается дорогостоящий коттедж. Объект закрыт от глаз прохожих глухим забором, но кое что все-таки можно рассмотреть.
По цене столичной недвижимости в 2017 году продали два смежных участка в Сенице. Пустырь в 2,5 км от Минска потянул на Br 106 294 ($ 56,7 тыс.), соседний участок ушел за 104 683 ($ 54 733). Изначально все коммуникации к участкам были проведены. Сегодня земельные наделы выглядят так:
Завершает нашу подборку участок №7 в квартале №713 в Колодищах. Он был продан за 106 000 ($ 56 521), а смежный с ним – за Br 102 751, или $ 54 789. Освоение площадок ведется не быстро. На одном из участков ведутся подготовительные работы, на втором – возводится каркас дома. Это все, что собственники успели построить здесь почти за 3 года.